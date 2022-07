Coez, Essere liberi: testo, significato e video della canzone

Coez, Essere liberi: l’ultimo singolo dell’artista sarà protagonista del prossimo tour. Una canzone che quando è stata pubblicata, il cantante ha così commentato:” Oggi esce un pezzo al quale tengo molto. Ringrazio @iamsineone , @sicklukex2 e @valeriobulla per aver creato il sound giusto, e ringrazio pure i periodi di merda che ci fanno capire meglio di ogni altra cosa quali sono le cose importanti. ESSERE LIBERI FUORI OVUNQUE”.

Coez, Essere liberi: testo

Essere liberi è il nuovo singolo di Coez, uscito il 20 maggio 2022. Sarà al centro del nuovo tour estivo che partirà nel mese di luglio 2022. Di seguito il testo completo del singolo dell’artista:

Non batti ciglio mentre te ne vai

La vedo dura, io cercavo una cura e tu non ce l’hai

Rispondi bene a chi ti chiede: “Come stai?”

Ma oggi è meno vero che mai

Tutto cade a pezzi, ci balliamo su un lento

Musica da intrattenimento

Se mi cercassi dentro troveresti il vento

Delle porte che stiamo sbattendo

L’odio chiama l’odio e noi gli andiamo appresso

Ed ogni nodo tira un nodo più spesso

Se ci trovassi un senso

Dimmelo fai presto, perché io l’ho perso, mmh

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Ho perso un treno e quello dopo, scavato in questo vuoto

Non mi vengono in testa i nomi anche se ho qui le foto

Ma hanno il tuo nome e le mie ferite, ah

Perdiamo tutto in una lite

Dio, se c’è un Dio vorrei fosse più vicino

A volte sogno di tornare bambino

Per guardare il mondo che scorre dal finestrino

Come se lo avessi visto per primo

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Se guardassi dentro di me

Ci troveresti il vento forte

Di tutte le porte, di tutte le volte

Che te ne vai

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi (liberi, liberi, liberi, liberi)

Il prezzo d’essere liberi

Il prezzo d’essere liberi

Significato e video della canzone

Il video ufficiale della canzone è stato girato durante le date del tour che ha visto il cantautore in giro nei club di tutta Italia. Il prossimo tour estivo che avrà al centro questa canzone partirà il 15 luglio. Il brano è caratterizzato dal sapore dolce amaro, è il racconto di una libertà ritrovata, ma non cercata e accompagnata da un senso di solitudine, che è il prezzo da pagare per potersi definire veramente liberi.

