Grande Fratello 2023: conduttore, opinionisti e concorrenti e dove vedere la nuova edizione

Grande Fratello 2023 torna con una nuova edizione e tante novità. A partire dagli opinionisti passando ovviamente dai concorrenti. Dopo il flop annunciato dello scorso anno, ecco i motivi del nuovo format.

Grande Fratello 2023: conduttore, opinionisti

Riparte la nuova edizione del Grande Fratello a partire da lunedì 11 settembre e lo fa con una nuova veste. Alla conduzione c’è la conferma di Alfonso Signorini, con accanto Cesara Buonamici come opinionista. “Ritorniamo alle origini, non solo nel nome ma anche nel format – spiega il conduttore del reality, aggiungendo di aver seguito “i preziosi suggerimenti dell’editore” per svoltare dopo le critiche – definite dallo stesso Signorini “più che giuste” – dell’edizione precedente. “L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, purtroppo non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di concorrenti che durante il reality mi hanno deluso”.

Grande Fratello 2023: concorrenti

I nuovi concorrenti, secondo Signorini, sono stati scelti tra “persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva”. “Esiste ancora, per fortuna, un’Italia fatta di persone che si svegliano alle 6 del mattino per andare al lavoro e che vivono la loro quotidianità guardando in faccia le persone, anziché attraverso lo schermo del telefonino. Se noi riuscissimo a riportare in televisione questa normalità, che manca da un po’ di tempo, la missione sarà compiuta“. Ecco la lista del nuovo cast:

Alex Schwazer , nato nel 1984 e campione olimpico di marcia

, nato nel e campione olimpico di marcia Beatrice Luzzi , attrice romana classe 1970

, attrice romana classe Grecia Colmenares , età 60 anni e attrice venezuelana

, età e attrice venezuelana Letizia Petris , nata nel 1999

, nata nel Giselda Torresan , un’operaia-scalatrice di 34 anni

, un’operaia-scalatrice di Vittorio Menozzi, un giovane ingegnere nato nel 2000

Dove vedere la nuova edizione

La nuova edizione va in onda in prima serata su Canale 5 e sarà possibile, come sempre, seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Infinity Plus.