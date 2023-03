Justin Bieber cancella il tour: di che malattia soffre il cantante?

Dopo vari rinvii, ad annunciarlo stavolta non è né il cantante né il suo management, ma i fan, che hanno postato i messaggi ricevuti dai rivenditori di biglietti. La causa dovrebbe essere sempre la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che già aveva costretto la pospstar a molti stop. Anche sulla pagina ufficiale dell’artista sono scomparse le date del tour. Il messaggio di annullamento dei biglietti recita così: “siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber previsti per l’arena O2 sono stati cancellati – si legge nel messaggio ricevuto da una fan che aveva acquistato il biglietto per il concerto di Londra – comprendiamo che rimarrai deluso e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare”.

Nuova battuta d’arresto per il Justin World Tour Per il “Justice World Tour” si tratta dell’ennesima battuta d’arresto. Le 75 tappe in programma avrebbero dovuto prendere il via nel marzo del 2020, ma erano state posticipate di quasi due anni a causa della pandemia. A febbraio 2022 Justin era poi risultato positivo al Covid ed era stato costretto a rimandare una data a Las Vegas. Poi è arrivata la malattia ed è stato un rinvio dietro l’altro. Justin, in particolare, soffre della sindrome di Ramsay Hunt. Si tratta di una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell’infezione da virus Herpes Zoster che colpisce ogni anno circa 20.000 persone che paralizza i nervi del volto e forma vesciche sull’orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca.