Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi? Cosa è successo tra i due?

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono in crisi? L’ex Velina e il noto chirurgo sono sposati dal 2014 ma secondo alcune voci starebbero affrontando un periodo complicato. Cosa è successo tra i due?

Aria di crisi da Elisabetta Canalis e Brian Perri: cosa è successo?

Si fanno sempre più forti le voci sulla presunta crisi coniugale tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Secondo il settimanale Nuovo il loro matrimonio sembra arrivato al capolinea. L’ex Velina, moglie del chirurgo ortopedico americano dal 2014, si è trasferita ormai da tempo a Los Angeles con suo marito.

I due hanno avuto anche una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015, spesso protagonista insieme al padre degli scatti social della Canalis. Come fa notare Nuovo, tuttavia, le foto di famiglia si sono fatte sempre più rare negli ultimi tempi sul profilo della showgirl. Le fonti della rivista di gossip sostengono che Elisabetta e Brian non si facciano vedere insieme in pubblico da diverso tempo. E non è tutto. Quest’estate la Canalis ha viaggiato per l’Europa e l’Italia insieme a sua figlia Skyler, godendosi il mare di Ibiza, Santa Maria Ligure e della Sardegna.

Ma Brian? Assente ingiustificato: mentre la moglie si rilassava in Europa pare sia rimasto a lavoro negli Stati Uniti.

I precedenti e i possibili motivi della crisi

Non è la prima volta che la pace familiare della coppia diventa interesse di un giornale di gossip. L’anno scorso fu Oggi a mettere la pulce nell’orecchio ai fan, raccontando di un periodo tempestoso tra l’ex Velina e suo marito. In base alle fonti del settimanale la Canalis avrebbe cominciato a soffrire di solitudine e insoddisfazione.

I continui impegni lavorativi di Perri, unite alla nostalgia per l’Italia e di una Los Angeles sempre più stretta avrebbero cominciato a creare tensioni nella coppia: “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”. Per Oggi la Canalis mal sopportava inoltre di venire associata solo al suo passato sul bancone di Striscia la Notizia, situazione che avrebbe acceso in lei la voglia di rimettersi in gioco sul suolo italico.

All’epoca Elisabetta smentì tutte le voci pubblicando una foto di un bacio con Brian. Ancora nessuna risposta, per il momento, riguardo le più recenti indiscrezioni di Nuovo.