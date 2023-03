Elisabetta Canalis, arriva il divorzio da Brian Perri

Si dice che gli amori vanno e vengono e, spesso, questa regola viene confermata. La si può ritrovare anche nella storia di Elisabetta Canalis che ha annunciato il divorzio da Brian Perri. Una notizia che sembrava già essere nell’aria, poiché la showgirl italiana era stata già vista con un altro uomo in pubblico.

Un rapporto che si spegne dopo dieci anni d’amore.

Divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Dopo diverse indiscrezioni (che giravano da tempo), Elisabetta Canalis ha annunciato il divorzio da Brian Perri, interrompendo il matrimonio dopo nove anni. La notizia adesso è certa, dato che l’attrice sarda ha depositato gli atti del divorzio in tribunale. La coppia, sposatasi nel 2014, è giunto così alle battute finali e si discute anche sull’affidamento della figlia di 7 anni, Skyler Eva, per cui è stato chiesto l’affidamento congiunto.

L’atmosfera non idilliaca era ormai evidente tra i due, tanto che Elisabetta Canalis era stata immortalata in compagnia di un altro uomo, probabilmente il suo nuovo compagno, Georgian Cimpeanu. I due sono stati infatti ripresi a Milano durante la settimana dalla moda, grazie ad alcune foto diffuse da Chi. L’ex velina classe ’78 ha deciso così di portare avanti la pratica del divorzio e chiudere definitivamente il matrimonio con il chirurgo Brian Perri. Secondo le fonti trasmesse da Tgcom, la 44enne avrebbe già traslocato in un altro appartamento di Los Angeles, escludendo – almeno per ora – il ritorno in Italia, così da poter stare vicino alla figlia e non crearle traumi. Con lei sembra esserci la madre, che ha lasciato Sassari per starle vicino.

Sebbene un’altra coppia stia recitando le battute conclusive, sembra chiaro che ci sia l’intenzione di mantenere un rapporto civile per gestire al meglio l’affidamento della figlia e permetterle di crescere senza particolare complicanze.

