Alessandra Pierelli oggi: Costantino Vitagliano, carriera, film, tv, reality

Alessandra Pierelli è una showgirl e attrice italiana, nota anche per essere stata in passato fidanzata con l’ex tronista Costantino Vitagliano.

Alessandra Pierelli oggi

Alessandra Pierelli è un’attrice nata nel settembre 1979. Cresciuta a Sabaudia, raggiunge la fama partecipando a Uomini e Donne mentre corteggiava Costantino Vitagliano che poi l’ha scelta alla fine del programma.

Carriera

Alessandra Pierelli dal 2005 in poi ha intrapreso la carriera di attrice sia per il piccolo schermo che per il teatro. Il suo debutto al cinema arriva nel 2005 con Troppo Belli mentre l’anno successivo recita in Il punto Rosso di Marco Carlucci presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ed uscito nelle sale nel maggio del 2007. Nel 2006 su Italia 1 ha condotto On the road con Sara Tommasi, Carolina Marconi e Ludmilla Radchenko.

Reality show

La showgirl nel 2006 ha partecipato al reality l’Isola dei Famosi venendo eliminata alla sesta puntata.

Libro

Il 29 ottobre 2009 segna il suo esordio letterario con la pubblicazione del suo primo libro “E ora viene il bello”, un’autobiografia edita da Aliberti Editore.

La storia d’amore con Costantino Vitagliano

Nella sua esperienza a Uomini e Donne, Costantino ha una relazione con la corteggiatrice Alessandra Pierelli, la quale diventa un costante argomento per il gossip e fonte di discussioni a Buona Domenica fino al 2005. La storia d’amore, però, alla fine arriva al capolinea.