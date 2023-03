E’ un apprezzato e famoso chirurgo noto per essere il marito di Elisabetta Canalis (ora conduttrice su Tv8 di “Vite da copertina” e Iena per una sera) con la quale è felicemente sposato dal 2014 e ha avuto una bambina, Skyler Eva. Conosciamolo meglio: chi è Brian Perri?

Brian Perri: età e origini

Brian Perri ha 54 anni: è nato negli Stati Uniti, a Pittsburgh, l’11 dicembre 1967, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Oltre a essere marito di Elisabetta Canalis, con la quale è felicemente sposato dal 2014, è un famoso e apprezzato chirurgo che vive lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. È un uomo molto sportivo e ama mantenersi in forma soprattutto praticando il calcio, sport che ha praticato fin dagli anni del college.

Che lavoro fa il marito di Elisabetta Canalis?

Perri si è laureato all’Allegheny College in Pennsylvania e si è specializzato in ortopedia al Lake Erie College. Successivamente ha conseguito un Master in neurologia all’Università di Hartford.

Attualmente, è un chirurgo esperto in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative ed è inoltre attualmente coinvolto nello sviluppo di tecniche innovative di chirurgia vertebrale mini-invasiva.

Brian Perri: figli e matrimonio con Canalis

Elisabetta Canalis e suo marito si sono conosciuti nel 2013 a Los Angeles ad un party di amici. Tra i due è scattata subito la scintilla, tanto che hanno convolato a nozze qualche mese dopo. Il matrimonio tra Brian Perri ed Elisabetta Canalis è stato organizzato in Sardegna, ad Alghero, nella città d’origine di lei, nel 2014. Dalla loro fortunata unione è nata, il 29 settembre 2015, Skyler Eva, nome scelto proprio da Brian.

La notizia del divorzio

Nel marzo 2023 è arrivata la notizia che i due sono arrivati ad un punto di rottura: Elisabetta Canalis ha infatti divorziato da Brian Perri, sposato nel 2014. Finisce quindi la storia del chirurgo ortopedico 55enne americano con l’ex velina e stando ai documenti legali, già depositati in tribunale e ottenuti dal sito statunitense The Blast, la ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, 7 anni.

Per ora Elisabetta Canalis, dalle prime notizie che sono trapelate, non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento, anche se, secondo la legge, potrebbe farlo in un secondo momento.