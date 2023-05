Chi è Alessandra, scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne

Alessandra, ragazza milanese di 28 anni, è la scelta di Luca Duffrè. Il ragazzo ha partecipato a Uomini e Donne nella speranza di trovare la donna della sua vita. Alessandra è stata preferita sia a Camilla Lorieri che ad Alice.

Chi è Alessandra

Alessandra, 28 anni originaria di Milano, è la corteggiatrice di Luca Daffrè che è stata poi scelta dal tronista di Uomini e Donne. Daffrè, che ha partecipato come tronista alla trasmissione di Maria De Filippi, ha rivelato che la sua scelta è sempre stata verso Alessandra. La ragazza è seguita da oltre 23 mila followers e ha una profonda passione per il surf come attesta uno degli ultimi post pubblicati sul profilo.

La scelta di Daffrè

Per quanto riguarda la sua scelta, Daffrè ha rivelato in tv di aver sempre pensato di scegliere, tra le ragazze scese per corteggiarlo, proprio Alessandra. “Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza” ha infatti detto. Seguita da oltre 23 mila followers, nutre una profonda passione per il surf come attesta uno degli ultimi post pubblicati sul profilo. Privato invece il suo profilo Facebook dove non è possibile scoprire ulteriori dettagli sul suo conto.

Le parole di Luca ad Alessandra

Sul suo percorso a Uomini e Donne, Daffrè ha poi spiegato che: “quando ho iniziato il percorso mi ero promesso di andare oltre l’apparenza e conoscere a pieno le ragazze che sarebbero scese per corteggiarmi. Ma tu mi hai colpito subito quando sei arrivata per la tua semplicità – ha detto rivolto ad Alessandra – e andando avanti ti sei fatta conoscere. Hai tirato fuori dei lati che mi sono piaciuti, con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino. Non posso dirti che ti conosco già al 100%, ma a volte non è fondamentale il tempo, alcune cose le capisci. Io ad oggi non so se hai fatto bene o no a non prendere quel volo, però ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori”.

La risposta di Alessandra

La risposta di Alessandra è stata sì: “Non mi sono pentita di non aver preso quel volo, sono contenta di quello che hai detto”.