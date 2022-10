Dargen D’Amico a Roma: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Dargen D’Amico a Roma: l'artista continua il suo tour in giro per l'Italia. Nella serata di giovedì 13 ottobre si esibisce a Ciampino.

Dargen D’Amico a Roma: il cantante si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022. L’artista è anche impegnato con il programma di X Factor in onda su Sky ma non rinuncia ai suoi live.

Dargen D’Amico a Roma: scaletta delle canzoni

Dargen D’Amico si esibisce in concerto nella serata di giovedì 13 ottobre 2022 all’Orion di Roma e con precisione a Cimpino. Nei suoi live estivi l’artista presenta i brani che compongono il suo nuovo attesissimo album “Nei sogni nessuno è monogamo”.

Sul palco l’artista sarà accompagnato dai fidati musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio, e dal polistrumentista Diego Maggi. Di seguito la scaletta delle canzoni dell’artista:

Nei sogni nessuno è monogamo

Ma non era vero

Ubriaco di te

SMS alla Madonna

Il ritorno delle stelle

La bambola

Sei cannibale ma non sei cattiva

Amo Milano

Maleducata

Ama noi

Katì

La danza samba

Dove si balla

Sangue amaro

Odio volare

Modigliani

Bocciofili

Prima di andare via

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma ticketone.it. Il settore ancora libero è il Posto Unico a 28.75 euro. L’orario di inizio è previsto per le 21 e si tratta sempre di una data di recupero dei live dell’artista.

