La Bobo tv in Rai è stata un successo durante i mondiali di calcio, tanto che su Rai 1 gli ascolti sono stati un successo. Oltre a Bobo Vieri, erano presenti anche i quattro volti che stanno dando successo alla Bobo tv, come per esempio in primo luogo Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

Per la Bobo Tv sulla Rai è record di ascolti per il Mondiale

Dopo l’esperienze estiva nei teatri, il format della Bobo Tv è sbarcato in Rai in occasione dei Mondiali in Qatar 2022, in collaborazione con l’agenzia Futura Management.

Un modo diverso di raccontare il calcio, ma che comunque è piaciuto ai telespettatori che hanno guardato il mondiale partita dopo partita. Dal mondo dei social a quello della tv e dello streaming, l’appuntamento, dunque, era su Rai 1 dopo le partite del mondiale in Qatar, o in alternativa su Rai Play tramite pc, notebook, tablet o smartphone.

Gli ascolti

Secondo gli ascolti che sono stati diffusi, la Bobo Tv su Rai 1 ha totalizzato il 42% di Share, per un totale di 8,5 milioni di ascolti.

Un vero e proprio successo per la neonata Bobo tv, formata appunto da Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.