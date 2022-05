Andy Fletcher, causa morte del tastierista dei Depeche Mode: carriera, moglie, vita privata

Qual è la causa della morte di Andy Fletcher, detto Fletch, tastierista e membro fondatore dei Depeche Mode. Il musicista è scomparso improvvisamente a soli 60 anni. La band: “Siamo scioccati e pieni di tristezza”.

Chi era Andy Fletcher, carriera causa della morte: cosa è successo?

Il 26 maggio 2022 Andy Fletcher, storico tastierista dei Depeche Mode si è spento a soli 60 anni. La sua morte ha sconvolto i fan e il resto della band, che ha annunciato la sua scomparsa su Twitter: “Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la morte prematura del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy «Fletch» Fletcher.

Fletch aveva un cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, di una chiacchierata vivace, di una buona risata o di una pinta fredda”. Per il momento le cause della sua morte non sono ancora state rivelate. I Depeche Mode hanno raccomandato di rispettare la privacy della famiglia del tastierista in questi giorni dolorosi: “I nostri cuori sono con i suoi familiari. Vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile“.

Nato l’8 luglio 1961 a Nottingham, Andy Fletcher ha fatto la storia della musica elettronica al fianco di Dave Gahan e Martin Lee Gore. Fonda i Depeche Mode nel 1980 con anche col compagno di scuola Vince Clarke, che però lascia il gruppo un anno dopo. Inizialmente suona il basso, poi si specializza definitivamente in tastiere e sintetizzatori. Era il membro più affabile della band e faceva spesso da portavoce durante conferenze stampa, eventi e interviste.

Definiti dalla rivista britannica Q “la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto”, i Depeche Mode sono diventati immortali con brani come Just can’t get enough, Personal Jesus, Shake the disease e Enjoy the Silence.

Vita privata: moglie, figli

Andy Fletcher era sposato dal 16 gennaio 1991 con Gráinne Mullan, sua fidanzata storica. Si sa ben poco di Mullan, che ha sempre preferito tenersi lontana dalle luci dei riflettori. La coppia ha avuto due figli, Meghan e Joe. Negli anni ’90 Fletch ha avuto una curiosa parentesi come ristoratore: è stato il proprietario di un locale nel quartiere St John’s Wood di Londra, il Gascogne.