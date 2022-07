Bobo tv a teatro: date, tappe, biglietti e dove vederlo

Bobo tv a teatro: dai social al live in carne ed ossa. I quattro ex calciatori hanno provato un altro tipo di esperienza di successo.

Bobo tv a teatro: dai social al live in persona. L’esperienza dei quattro ex calciatori(Vieri, Adani, Ventola e Cassano) li ha portati nei teatri con alcune appuntamenti estivi. Si è parlato di calcio e di tanti aneddoti del passato dei calciatori.

Bobo tv a teatro: date e tappe

L’esperienza della Bobo tv a teatro c’è stata per la prima volta con solo tre appuntamenti. Dai social al live: il 10 giugno a Viareggio al Teatro Jenco, il 16 giugno a Civitanova Marche al Teatro Rossini e il 1 luglio a Jesolo presso il Teatro Vivaldi.

La Bobo tv è stata un successo sul social di Twitch con gli ex calciatori, oltre a Vieri ci sono Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Ovviamente si parla di calcio, di tanto calcio. “Sono molto contento di poter incontrare finalmente di persona i nostri fan. A quasi due anni dalla nascita della Bobo TV, il nostro pubblico, che continua a seguirci e a crescere di puntata in puntata, ci da conferma che il format piace e che funziona.

E ora, sicuri del loro affetto, siamo pronti ad una nuova sfida: il palco di un teatro”, ha dichiarato Christian Vieri.

I biglietti e dove vederlo

I quattro negli appuntamenti in teatro hanno parlato di calcio, tecniche di gioco e non solo dando spesso vita a simpatici sketch, ricordando i grandi campioni e aneddoti che appassionano milioni di italiani. I biglietti non sono più disponibili ma le puntate si possono recuperare sempre sui social.

