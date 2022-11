La Bobo Tv arriva sulla Rai per i Mondiali: dove, quando vedere e quante puntate sono

Bobo Tv arriva in tv sulla Rai in occasione dei Mondiali in Qatar. I quattro ex calciatori passano dai social alla televisione.

Bobo Tv arriva sui canali Rai direttamente dai social. In occasione dei Mondiali in Qatar, il format dei quattro ex calciatori si sposta da Twitch alla tv. L’impostazione sarà la stessa, anche perché due dei quattro saranno in collegamento da due posti diversi.

La Bobo Tv arriva sulla Rai per i Mondiali: dove e quando vedere

La Bobo tv è stata un successo sul social di Twitch con gli ex calciatori, oltre a Vieri ci sono Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

Dopo l’esperienze estiva nei teatri, il format sbarca in tv sulla Rai in occasione dei Mondiali in Qatar 2022 in collaborazione con l’agenzia Futura Management. Un nuovo modo di raccontare il calcio trasloca per l’occasione dal mondo dei social a quello della tv e dello streaming.

Da lunedì 21 novembre 2002, Bobo Tv- Speciale Qatar, alle ore 23.230. L’appuntamento, dunque, è su Rai 1, o in alternativa accedere a Rai Play tramite pc, notebook, tablet o smartphone per seguire l’evento in diretta streaming.

Quante puntate sono

Il format con i quattro ex calciatori avrà il suo spazio al termine delle partite come annunciato dallo stesso Vieri: “Faremo 22 pillole di 4/5 minuti, io e Nicola Ventola saremo a Milano, mentre Antonio Cassano sarà a Genova e Adani in Qatar.

Parleremo di calcio, parleremo dei campioni. L’unico problema sarà che dovremo tenere Antonio calmo. Saranno 22 pillole, saremo con voi tutto il Mondiale con pillole divertenti per vivere il torneo con leggerezza. Sarà un bel Mondiale”. I temi che verranno affrontati sono diversi: dalle pagelle sulle nazionali, alla top ten dei calciatori, passando per le previsioni di partita del giorno dopo. Una scommessa per la Rai che cercherà di trainare anche il pubblico dei giovanissimi sulla televisione con l’opportunità del racconto dei quattro ex calciatori e della visibilità dei Mondiali.

LEGGI ANCHE: Mondiali Qatar 2022: quando iniziano, le Nazionali partecipanti, calendario e dove vederli in tv