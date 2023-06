Peccato!, l’ultimo singolo di Comete: testo e video

A ridosso del nuovo mese non si fermano le ultime novità in campo musicale. Arriva l’ultimo singolo di Comete, dal titolo Peccato!.

Ecco testo, significato e video della nuova canzone di Eugenio Campagna.

Peccato!, il testo dell’ultimo singolo di Comete

Un artista che si è fatto conoscere grazie a X Factor e, pur senza vincere, non ha rinunciato al suo sogno. Ecco allora che Comete – nome d’arte di Eugenio Campagna – continua a raccontarsi in maniera semplice ma non banale. Il suo nuovo singolo prende il nome di Peccato!.

Parla di un amore raccontato in maniera malinconica, con una lotta tra “sogno e realtà”, tra ciò che si vive dentro e ciò che la realtà offre. Un sound che accompagna il testo, permettendo di cogliere la forza di ogni parola.

Di seguito il testo del brano:

Lo sai che l’ottanta per cento

Di quello che accade dentro il nostro cervello

Non è così importante

E allora perché ti penso quando mi sveglio

È una notte di maggio

Di quelle che si sta bene anche con una felpa

Di quelle che non do troppa importanza

Però se oggi fa male forse qualcosa manca

Oggi è davvero un bel giorno, è uscito pure il sole

Di quelle giornate che voglio soltanto cantare

E se ti penso lo so, che poi ti voglio sentire

E se ti voglio sentire poi ti voglio abbracciare

Poi ti voglio mangiare

Sì, come la cena di Natale

E non c’è niente come noi e infatti proprio non esistiamo

E tranne qualche sera poi che non è strano prendersi per mano

Tu portami dove vuoi tu che siamo bravi a fare giri a caso

Fare di tutto e non vedersi più

Peccato

(Okay)

Lo sai che parlare non serve (uh)

Che parlare troppo per capirsi più a fondo

Non è mai entusiasmante

Che se mi devo spiegare, non c’hai capito niente

Con me hai capito tutto dal primo momento

Qualche volta ti penso, sì, stasera ti sento

E se ti vedo ti abbraccio

E se ti abbraccio ti mangio, poi mi sa che ti spoglio

E non c’è niente come noi e infatti proprio non esistiamo

E tranne qualche sera poi che non è strano prendersi per mano

Tu portami dove vuoi tu che siamo bravi a fare giri a caso

Fare di tutto e non vedersi più

E non c’è niente come noi, tipo la pizza con sopra un gelato

Che non so come mai, ma alla fine ci sta proprio bene

Tu portami dove vuoi tu, che siamo bravi a fare giri a caso

Fare di tutto e non vedersi più

Lo sai che l’ottanta per cento

Di quello che accade dentro il nostro cervello

Non è così importante

Ma sento il cuore che batte

Ma sento il cuore che batte

Ma sento il cuore che batte

Ma sento il cuore che batte

Sento il cuore che batte

Sento il cuore che batte

Sento il cuore che

(Sento il cuore che)

E non c’è niente come noi e infatti proprio non esistiamo

E tranne qualche sera poi che non è strano prendersi per mano

Tu portami dove vuoi tu che siamo bravi a fare giri a caso

Fare di tutto e non vedersi più

Peccato

Il video della canzone