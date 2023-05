Chi è Eugenio Campagna, in arte Comete: carriera e vita privata

A far parte del "calderone degli emergenti", c'è anche Eugenio Campagna, in arte Comete. Andiamo a scoprire chi è.

Il panorama musicale italiano è sempre più ampio e disparato. A far parte del “calderone degli emergenti”, c’è anche Eugenio Campagna, in arte Comete. Andiamo a scoprire chi è il cantante che si è esibito a X Factor.

Eugenio Campagna, chi è: la carriera di Comete

Una vita caratterizzata dalla voglia di esprimersi attraverso la musica. Con in mano la sua chitarra, Comete ha “incantato” tutti gli ascoltatori che lo hanno incrociato tra YouTube e X Factor. La sua partecipazione al talent show, nel 2019, gli ha permesso di farsi conoscere e di affermarsi poco alla volta.

Adesso può vantare molta popolarità tra i vari social, in primis Instagram. Un cantautore che, nota dopo nota, è riuscito a farsi strada. Tutto grazie alla passione per la chitarra, coltivata fin da bambino e con la voglia di realizzare il proprio sogno: diventare un artista. Non è infatti soltanto un musicista, ma è anche un cantautore, scrivendo i suoi pezzi personalmente, affidandosi all’istinto, scegliendo il giusto sound e facendosi “influenzare” da molti generi. Il suo percorso musicale è stato anche tortuoso, dato che è partito dal basso facendo l’artista di strada nelle vie di Roma, rendendosi così conto di non voler far altro che quello.

La vita privata dell’artista

Di Eugenio Campagna non si sa moltissimo, soprattutto il luogo di nascita, anche se si ipotizza sia Roma. Spulciando i suoi canali social, si può ipotizzare che sia single, dopo la rottura che lui stesso ha raccontato nella prima audizione di X Factor. Nel 2016 ha reso pubblico il suo primo brano, dal titolo All you can eat.

Un ragazzo umile e buono, che ama gli animali e adora stare in compagnia dei suoi amici. Tra i diversi hobby, si mostra un grande appassionato di mare e del surf.

