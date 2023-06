Bon Ton con Drillionaire, Blanco, Sfera Ebbasta e Lazza: significato, testo e video del nuovo singolo dei quattro artisti

Bon Ton è il nuovo singolo lanciato dalla collaborazione di vari artisti, voci e anime musicale. Anche questo brano si inserisce nella hit dell’estate 2023 e lo fa con prepotenza visti i personaggi musicali coinvolti.

Bon Ton con Drillionaire, Blanco, Sfera Ebbasta e Lazza: significato

Bon Ton è il nuovo singolo lanciato dalla colloborazione di vari artisti, voci e caratteri musicali: Drillionaire, Blanco, Sfera Ebbasta e Lazza. “BON TON nasce da una session in studio con Michelangelo, Blanco e Lazza. Abbiamo capito da subito che si trattava di un brano che aveva delle potenzialità enormi. E quando questo succede, quando sento che un pezzo è così forte cerco di mettere a fuoco gli hitmakers giusti. E’ stato inevitabile pensare di coinvolgere anche Sfera.” Drillionaire è tra i producer più importanti degli ultimi anni.

Bon Ton con Drillionaire, Blanco, Sfera Ebbasta e Lazza: testo

Blanchito, baby

Michelangelo

Money Gang

Diego

Okay, Zzala

Pensavo che non, non, non

Ho ancora imparato il bon ton, ton, ton

Stavolta spengo il TomTom

Scappo dai radar, cambio la trama

No, no

E mi chiedo da un po’, po’, po’

Se hai bevuto troppo cointreau, ‘treau, ‘treau, ‘treau

E hai fatto lo show, show, show

In mezzo alla strada, tutta ubriaca

Sembravi me

Tiriamo le tre già che siamo qui

Gridiamoci il peggio e scopiamo di botto

Quelli come me senza un piano B

Non vanno all’inferno, ma un piano di sotto

Io sono sconvolto e vuoi del rum

‘Sto caldo mi ha sciolto, boiler room

E cerchi lo scontro e non è il mood

Se non sai chi ha torto, spoiler: tu

Mi sento in apnea, vivo come se fosse San Andreas

Alfabeto mors tua e vita mea

E passano gli anni, ma io non cambio idea

Okay, Zzala

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Pensavo che non, non, non

Ho ancora imparato il bon ton, ton, ton

Stavolta spengo il TomTom

Scappo dai radar, cambio la trama

No, no

E mi chiedo da un po’, po’, po’

Se hai bevuto troppo cointreau, ‘treau, ‘treau, ‘treau

E hai fatto lo show, show, show

In mezzo alla strada, tutta ubriaca

Sembravi me

Sembravi me quando torno sbronzo e dormo sul parquet

Quanto ti sale male non capisco se

Provi a sputarci sangue, farei karate

E rompi il cazzo e sei convinta che l’abbia vinta

Mentre scappo in sala prove, cancelli il nome

Poi ti cola il fondotinta perché sei finta

Hai perso tutto come al poker, rimane un poster mio

L’effetto che mi fai quando dici che lo vuoi

Sembra che lavori al night, è afrodisiaco

Chi vuole acconsentire tace

Fai quello che ti pare e piace

Uoh-oh-oh-oh

Baby, scappo dai radar (Uoh), per venire da te (Uoh)

Ti hanno visto ubriaca (No), sono in giro nel club (No)

Io sono uno di quelli che sbatte la testa, poi sbaglia di nuovo (Uoh)

Non basterà chiedere scusa, quindi questa stavolta nemmeno ci provo

Non mi fido delle parole (No-no) e delle persone (No-no)

Perché cambiano in fretta (Uh), è una maledizione

No, non so fare l’amore (No-no)

Ma scopare per ore (No-no)

Fumi una sigaretta (Uh) affacciata al balcone (Uh-uh)

Non sono capace ad amare per finta (Uh)

Promettimi che sarà tutta la vita (Uh)

Parlavo di te in ogni singola rima (Uh)

Tu sei la mia melodia preferita

Money Gang

Pensavo che non, non, non

Ho ancora imparato il bon ton, ton, ton

Stavolta spengo il TomTom

Scappo dai radar, cambio la trama

No, no

E mi chiedo da un po’, po’, po’

Se hai bevuto troppo cointreau, ‘treau, ‘treau, ‘treau

E hai fatto lo show, show, show

In mezzo alla strada, tutta ubriaca

Sembravi me

Il video del nuovo singolo dei quattro artisti