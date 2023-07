Patrizia Rossetti sull’addio di Barbara D’Urso: “C’è modo e modo”

Patrizia Rossetti parla dell’addio a Mediaset di Barbara D’Urso: “C’è modo e modo di far uscire di scena una persona”. La conduttrice esprime il suo supporto alla collega in una diretta su Instagram: “Non c’è garbo, non c’è educazione”.

Patrizia Rossetti parla di Barbara D’Urso e del suo addio a Mediaset: “C’è modo e modo”

La conduttrice Patrizia Rossetti ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti di Barbara D’Urso, reduce dalla conferma del suo addio a Mediaset con la conclusione del suo contratto. L’ex gieffina ne ha parlato sul suo profilo Instagram nel corso di una diretta in compagnia di Elenoire Ferruzzi, su pressante richiesta dei suoi follower. “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro.” -ha spiegato Patrizia- ” Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona“.

Secondo l’ex concorrente del GF Vip 7 Barbara D’Urso non è stata trattata come meritava dopo i suoi tanti anni di grandi successi alla Mediaset: “Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche a tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo”.

Il supporto di Elenoire Ferruzzi: “Barbara è una professionista instancabile”

Anche Elenoire Ferruzzi ha voluto esprimere il suo supporto nei confronti di Barbara. “Esatto, quello che è successo a me non è piaciuto molto e credo che non sia piaciuto a molti italiani.” –ha affermato l’artista, d’accordo con Patrizia Rossetti- “Perché indipendentemente che un personaggio possa piacere o meno, una come lei ha lavorato molti anni e ha apportato molto. Si può dire di tutto ma lei è una grande professionista instancabile“.