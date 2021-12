Chi è Fabio Caressa, telecronista e marito di Benedetta Parodi

Fabio Caressa è un telecronista sportivo, romano di origine, che ha fatto carriera sul piccolo schermo.

Chi è Fabio Caressa

Fabio Caressa, nato a Roma, 18 aprile 1967, è un giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo italiano. Diplomato in Public Speaking alla UCLA (1988) ed in lingua spagnola all’Università di Salamanca (1990), comincia a seguire per diverse emittenti radiofoniche le squadre di calcio della Lazio e della Roma nelle partite in trasferta. Nel 1990, nelle vesti di coautore e consulente giornalistico, si occupa di curare il film ufficiale del campionato mondiale di calcio di Italia ’90.

La carriera in tv

Gli anni in cui Fabio Caressa inizia a farsi conoscere in tv sono gli anni ’90 quando venne scelto all’interno della squadra dell’appena nata pay-tv Tele+. A seguito di questo incarico da Roma si trasferisce a Milano e di lì a poco diverrà un volto fisso di Sky. In quest’azienda muovi i primi passi come telecronista (assieme all’altra voce Beppe Bergomi) ma poi viene scelto anche per condurre la trasmissione Mondo Goal insieme a Stefano De Grandis. Il suo essere molto apprezzato dagli spettatori porta Sky a sceglierlo anche come conduttore di Sky Calcio Club, in onda la domenica dopo i posticipi di campionato.

Il matrimonio con Benedetta Parodi

Fabio Caressa è felicemente sposato dall’11 luglio 1999 con la giornalista Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde (nel 2002), Eleonora (nel 2004) e Diego (nel 2009). La loro storia va davvero a gonfie vele tanto che i due, dopo 20 anni di matrimonio, hanno deciso di celebrare delle “seconde nozze” nel 2019. Stando a quanto raccontato da Caressa alla rivista Vanity Fair i due si sono conosciuti durante il suo periodo a Tele+. “L’ho invitata a uscire un paio di volte, all’inizio ha fatto un po’ di resistenza – ha raccontato – ma dopo la prima uscita, Biscardi ci ha incrociato in corridoio. Non stavamo chiacchierando, siamo solo passati uno al fianco dell’altra. E dopo un po’ mi ha detto: ‘Che fai, esci con la Parodina?’ Ci aveva visto giusto“.

Curiosità

Ma per che squadra tifa Fabio Caressa? Su questo punto si sono interrogati sempre moltissimi suoi follower fino a che un giorno si è sbilanciato nel dare una risposta. Riguardo alle sue simpatie politiche, da giovane è stato socialista e simpatizzava per Bettino Craxi.