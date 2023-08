Allarme in Usa, mille voli cancellati per maltempo e allarme tornado

Negli Usa voli cancellati per l’allarme maltempo e per l’arrivo di un tornado. Un allarme che, al tempo stesso, sta portando diversi disagi sui voli.

A causa dell’allarme tornardo e per il maltempo, sono più di 1.100 i voli cancellati in tutti gli Stati Uniti e più di tremila quelli rinviati a causa del maltempo che sta colpendo diverse zone del Paese più del previsto. L’impatto maggiore c’è stato in particolare all’aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta, Georgia dove nel pomeriggio sono stati cancellati quasi cento voli, e 250 registrano ritardi anche di molte ore.

Disagi anche a New York

All’aeroporto di Baltimora, nel Maryland, un aereo su cinque è rimasto a terra, mentre forti disagi anche se di minore entità si registrano anche al LaGuardia e Jfk di New York.

Maltempo, già due morti in Usa

Intanto il maltempo inizia a fare le prime vittime in Usa e la situazione preoccupa le autorità degli stati più colpiti. Sono almeno due i morti e un milione le persone senza energia elettrica sulla costa orientale degli Usa. E’ emergenza maltempo, in particolare, dalla Pennsylvania alla Georgia.

Secondo la Cnn, un 28enne è morto a causa di un fulmine a Florence, in Alabama e un 15enne ha perso la vita in Carolina del Sud per la caduta di un albero.