Edgardo Greco, chi è il boss della ‘ndrangheta fermato in Francia: era latitante dal 2006

Edgardo Greco è stato un feroce killer della ndrangheta negli anni 90′ quando era in corso una guerra tra famiglie criminali. Successivamente si è dato alla latitanza dal 2006. Dopo tanti anni finalmente è stato catturato.

Edgardo Greco, chi è il boss della ‘ndrangheta fermato in Francia

Edgardo Greco non avrà la stessa fama di Matteo Messina Denaro, ma si tratta di un feroce boss della criminalità calabrese. Greco ha 63 anni ed aveva anche cambiato professione. Non più il killer per la ‘ndrangheta ma faceva il pizzaiolo a Sant’Etienne, in Francia, dal 2014. Per il suo passato da killer aveva un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura generale di Catanzaro.

Greco era stato attivo come killer nella “guerra di mafia” che si scatenò nei primi anni ’90 a Cosenza tra le cosche “Pino-Sena” e “Perna-Pranno”. Finalmente Greco è stato catturato dai carbinieri in Francia insieme al personale delle unità catturandi italiana e francese e dell’Unità I-Can dello Scip del Ministero dell’Interno.

Era latitante dal 2006

Greco era latitante ormai dal 2006 e diversi capi di accusa hanno contribuito a far girare il suo nome in tutta Europa. Greco era ricercato per l’omicidio dei fratelli Stefano e Giuseppe Bartolomeo, uccisi a Cosenza il 5 gennaio del 1991. I fratelli Bartolomeo furono massacrati a colpi di spranga all’interno di una pescheria. I loro cadaveri, che all’epoca furono fatti sparire, non sono mai stati trovati. Greco è accusato anche del tentato omicidio di Emiliano Mosciaro, avvenuto sempre a Cosenza il 21 luglio del 1991.