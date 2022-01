Papa Francesco a Mattarella: “È essenziale per l’unità del paese”

Papa Francesco fa le sue congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione: "Il suo servizio è essenziale per l'unità del paese".

Papa Francesco ha fatto le sue congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione al Quirinale. In una nota ufficiale, il Pontefice ha mandato un messaggio di supporto al Presidente della Repubblica: “Gli faccio i miei migliori auguri. Il suo servizio è essenziale per l’unità del paese”.

Il Mattarella-bis è ormai ufficiale. Dopo sei giorni di trattative, il Parlamento e i delegati regionali hanno rieletto Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica.

Si unisce alle congratulazioni anche Papa Francesco, con un telegramma d’auguri al Capo di Stato: “Desidero porgere le mie cordiali felicitazioni per la sua rielezione alla suprema carica della Repubblica Italiana e formulare i migliori auguri per lo svolgimento del suo alto compito, che ha accolto con spirito di generosa disponibilità“.

“In questi tempi caratterizzati dalla pandemia” -ha continuato il Pontefice- “In cui si sono diffusi molti disagi e incertezze, specialmente nell’ambito lavorativo, ed è aumentata, insieme alla povertà, anche la paura, che porta a chiudersi in se stessi, il suo servizio è ancora più essenziale per consolidare l’unità e trasmettere serenità al Paese“.

Il Santo Padre conclude il suo messaggio di supporto garantendo che pregherà per il Presidente: “Affinché possa continuare a sostenere il caro popolo italiano nel costruire una convivenza sempre più fraterna e incoraggiarlo ad affrontare con speranza l’avvenire. I Santi Patroni d’Italia la accompagnino e intercedano per lei”.