Sorteggio quarti di Champions League: quando e dove vederli

Dopo la qualificazione ai quarti di Champions League il Milan e l’Inter (aspettando il Napoli attesi dal ritorno degli ottavi contro l’Eintracht Francoforte) attendono il sorteggio dei quarti di finale. Ecco quando saranno i tanto attesi sorteggi per i quarti di finale di Champions League, dove sicuramente quest’anno ci saranno due squadre italiane.

Sorteggio quarti di Champions League

Inter e Milan, dopo diversi anni, torneranno a giocarsi i quarti di finale di Champions League ed entrambe le squadre sono già proiettate alla prossima doppia sfida. Per quanto riguarda il sorteggio, questo si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle ore 12 e verrà trasmessa in diretta streaming su UEFA.com.

Le squadre che parteciperanno al sorteggio sono:

Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale, che si concludono ufficialmente mercoledì 15 marzo.

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Milan (ITA)

Ancora da confermare, invece, sono le squadre:

Liverpool (ENG)/Real Madrid (ESP)

Frankfurt (GER)/Napoli (ITA)

Dove vedere l’evento

Oltre ad essere trasmesso in diretta streaming su UEFA.com, l’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset e sarà seguito in diretta anche su Sky e in streaming su NOW.