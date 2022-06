Red Hot Chili Peppers, in 65 mila a Firenze: scaletta e fan video

I Red Hot Chili Peppers hanno infiammato i 65mila fan al Firenze che sono corsi per ascoltarli. Il concerto si è svolto al Visarno Arena e in quella che è la terza data del festival internazionale di musica rock i biglietti erano esauriti da settimane.

Red Hot Chili Peppers, in 65 mila a Firenze

Per i Red Hot Chili Peppers è stato il grande ritorno dello storico chitarrista della band, John Frusciante, che si è subito preso la scena di Firenze con assolo introduttivo in apertura di concerto.

Il loro concerto, che era stato annunciato nel 2020, è stato rinviato per ben due stagioni causa Covid ma nonostante questo il pubblico ha risposto presente. In questo bellissimo evento dove il pubblico ha dimostrato di essere particolarmente coinvolto il trio ha fatto assaporare il nuovo album con These Are the Ways e Black Summer. Ovviamente non potevano mancare canzoni tanto attese come Californication e Tell Me Baby. Gran finale con By the Way, brano tratto dall’omonimo album della band, che è uno dei brani più famosi del gruppo musicale.

Scaletta delle canzoni eseguite

Per quanto riguarda le canzoni, sono state eseguite tutte le canzoni più amate dai fan. Eccola la scaletta del concerto del 18 giugno:

Intro Jam

Can’t Stop

Dani California

I Like Dirt

Black Summer

Scar Tissue

One Way Traffic

Snow ((Hey Oh))

Suck My Kiss

Hard to Concentrate

Tell Me Baby

Here Ever After

Californication

These Are the Ways

Soul to Squeeze

Give It Away

I Could Have Lied

By the Way