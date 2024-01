Influenza, con rientro a scuola picco di contagi: in aumento i ricoveri

Influenza, con il rientro tra i banchi di scuola si registrerà sicuramente un picco di contagi tra i bambini e i ragazza. Gli esperti alzano l’allerta soprattutto rispetto anche ai tanti ricoveri in ospedale.

Influenza, con rientro a scuola picco di contagi

L’influenza continua a girare e con il rientro a scuola ci sarà un picco di contagi secondo gli esperti. “Stiamo viaggiando molto alti come circolazione dei virus influenzali, mi auguro – dice Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova all’Adkronos – che la scuola non faccia da volano alla diffusione di virus influenzali, parainfluenzali e di altri microrganismi. Si deve dare una raccomandazione forte alle mamme e ai papà: se i figli non stanno bene di tenerli a casa o di mandarli a scuola con la mascherina. Perché il rischio è che questa settimana si possano disseminare ulteriormente i virus respiratori con bambini che si infettano o si reinfettano a scuola e portano a casa il problema. Abbiamo davanti questa incognita importante, speriamo bene”.

L’influenza continua a farsi sentire e “con il ritorno a scuola dei bambini e dei ragazzi, la ripresa a pieno ritmo del lavoro e gli autobus di nuovo pieni, possiamo aspettarci una piccola impennata di casi” aggiunge Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della Facoltà di medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. Del resto “ancora non è stato raggiunto il picco dell’epidemia stagionale“. La ripresa delle attività scolastiche “favorirà la diffusione non solo dell’influenza ma anche dei tanti virus respiratori che stanno circolando, come l’adenovirus, i sinciziali respiratori, ma anche patogeni gastrointestinali”.

In aumento i ricoveri

In aumento sono anche i ricoveri in ospedali come sottolinea Fabio De Iaco, presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), a Rai News. “A livello nazionale stiamo registrando una fortissima pressione su tutti i Ps ed in varie regioni sono stati attivati i piani contro il sovraffollamento da parte di ospedali e aziende sanitarie”, le sue parole. E ancora: “Stiamo riscontrando un aumento dei casi di influenza con forte impegno respiratorio. Sono cioè aumentate le forme di influenza con complicanze”.

“Ora è difficile fare previsioni sull’evoluzione della situazione, ma la ripresa della scuola potrebbe determinare un ulteriore incremento della circolazione virale”, ha concluso De Iaco.