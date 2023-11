Chi è Antonio Costa e perchè si è dimesso da premier del Portogallo

Antonio Costa, primo ministro del Portogallo si è dimesso a seguito di una indagine di corruzione che ha coinvolto lui e alcuni suoi collaboratori.

Chi è Antonio Costa

Antonio Costa, primo ministro del Portogallo si è dimesso a seguito di una indagine di corruzione che ha coinvolto lui e alcuni suoi collaboratori. Nome intero António Luís Santos da Costa, è un avvocato e politico portoghese, segretario generale del Partito Socialista e primo ministro del Portogallo dal 26 novembre 2015. In precedenza è stato anche ministro dell’Interno dal 2005 al 2007 e sindaco di Lisbona dal 2007 al 2015.

Le dimissioni da premier

In un messaggio in diretta alle tv nazionali, il premier si è detto “fiducioso nel funzionamento della giustizia” ma ha deciso di dimettersi e si è messo a disposizione per chiarire ogni sospetto sul suo operato. Già qualche giorno fa i partiti Iniciativa Liberal” e “Chega”, avevano chiesto le dimissioni dopo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa sul coinvolgimento del premier in un’inchiesta relativa all’assegnazione delle licenze per la produzione di litio e idrogeno. Il premier – secondo la procura – sarebbe intervenuto per facilitare l’iter di sfruttamento delle risorse e sarà oggetto di un’indagine autonoma da parte del Tribunale Supremo.