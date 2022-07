Paola e Chiara reunion: dopo nove anni di nuovo insieme. Il video diventato virale

Paola e Chiara reunion: le due sorelle sono tornate a cantare e ballare insieme anche se non ufficialmente. Infatti, l’occasione è stata un caso che le due non si sono fatte mancare. Il video che le riprende cantare è diventato virale sui social.

Paola e Chiara reunion: dopo nove anni di nuovo insieme

Paola e Chiara Iezzi, le sorelle milanesi che dal 1996 al 2013 hanno portato avanti il duo canoro Paola & Chiara, sono tornate ad esibirsi insieme, nove anni dopo la pubblicazione del loro ultimo album, Giungla.

In realtà, l’occasione non è stato un evento ufficiale ma è stata più un’opportunità per loro e per i tanti appassionati negli anni alla coppia.

L’occasione è andata in scena nel corso dell’opening di un negozio a Milano, in Galleria San Carlo, dove Paola era stata chiamata per un dj set. Poi alla consolle, si è avvicinata anche Chiara e sono partiti così i loro brani più celebri: da Vamos a Bailar a Festival, da Viva el amor a Fino alla fine.

Il video diventato virale

Ecco che in un video girato e diventato virale sui social, si vedono le due sorelle ballare e cantare insieme come un tempo. Già nel gennaio 2020, quando furono ospiti di Che Tempo Che Fa e rientrarono insieme in uno studio televisivo.

«Siamo una famiglia e questo conta più di tutto il resto, perché sorelle lo saremo per tutta la vita», aveva affermato Paola parlando con Fabio Fazio. «Dividersi è sempre malinconico, ma quando si arriva alla fine di un percorso è anche corretto». Così Chiara, 49 anni, ha intrapreso la strada della recitazione, mentre Chiara, 13 mesi più giovane, ha continuato il suo percorso musicale, diventando pure dj.

