Fabio Fazio oggi: moglie, figli, carriera, Che tempo che fa, fabbrica di cioccolato

Fabio Fazio oggi è un conduttore televisivo, che ha esordito giovanissimo sulle reti RAI e che conduce il programma Che tempo che fa. Ha ottenuto la notorietà conducendo il programma domenicale Quelli che… il calcio.

Fabio Fazio oggi

Fabio Fazio oggi è un conduttore televisivo alla guida del programma sulla Rai Che tempo che fa. Nato il 30 novembre 1964 a Savona, ha 58 anni ed è sposato con Gioia Selis. Giornalista, ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Gabriello Chiabrera” nel 1983 e all’Università di Genova si è laureato in Lettere Moderne. Nel 1982 in radio come imitatore nel programma Rai Black out e da lì in avanti diventerà un personaggio televisivo sempre più affermato. Bomcompagni, infatti, lo fa esordire in tv nel 1983 con Raffaella Carrà nel programma Pronto Raffaella.

Carriera

Fabio Fazio ha avuto molte soddisfazioni in carriera. Nel 1997 è stato co-conduttore con Claudio Baglioni del programma Anima mia, una delle più fortunate trasmissioni Rai. Grazie a quel successo, nel 1999 ha presentato il Festival di Sanremo, per il quale viene confermato anche nel 2000. Dal 2003 è il volto del talk show della Rai Che tempo che fa che ha ottenuto grande visibilità anche grazie a Luciana Littizzetto che vi partecipa dal 2005.

Moglie e figli

Fabio Fazio è legato a Gioia Selis, conosciuta a Savona durante la giovinezza. I due si sposano nel 1994 e dal matrimonio nascono due figli: Michele nel 2004 e Caterina nel 2009.

Fazio e la pensione

Il conduttore ha dichiarato, in una intervista al Corriere, che la pensione non lo spaventa.“Lavoro da 40 anni e se dovesse passare la cosiddetta ‘quota 103’ io tra due anni lascio. Ho fatto tanto, ho visto tanto, ho una bellissima famiglia. La pensione non mi spaventa”.

L’acquisto di una fabbrica di cioccolato

Il giornalista e conduttore televisivo Fabio Fazio ha rilevato una fabbrica di cioccolato in Liguria inserendosi nel settore dell’imprenditoria dolciaria. Il giornalista ha rilevato la storica fabbrica di cioccolato Lavoratti aperta dal 1938 che rischiava il fallimento.