Pamela Villoresi, chi è: oggi, dove vive, compagno, film e Don Matteo

Pamela Villoresi è una riconosciuta attrice di teatro e cinema. Nelle ultime due stagione ha recitato in don Matteo.

Pamela Villoresi, chi è: oggi e dove vive

Pamela Villoresi è nata nel 1957 a Prato. La recitazione è tutta la sua vita e infatti ha iniziato a salire sul palcoscenico a soli quattordici anni come protagonista del “Re Nudo”.

La sua carriera teatrale soprattutto è molto riconosciuta e ricca.

Ha girato i teatri di tutta Europa, ha recitato insieme ai più grandi attori italiani come Nino Manfredi e Vittorio Gassman e ha partecipato alla fondazione dell’Unione dei Teatri d’Europa.

Pamela Villoresi: compagno

Pamela Villoresi è stata sposata con Cristiano Pogany, direttore di fotografia con cui la donna ha anche avuto tre figli, di nome Eva, Tommaso e Isabel. Cristiano è venuto a mancare però precocemente a causa di una malattia a soli 51 anni

Film e Don Matteo

Durante la sua carriera ha diretto 28 spettacoli, lavorato in oltre trenta film, insegnato recitazione e poesia in numerose città e fatto parte del consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, del Met Teatro Stabile della Toscana e del Teatro Argentina Stabile di Roma. Attualmente è direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo.

Tra gli ultimi film in cui ha recitato vi sono Amore 14, La grande bellezza, Orecchie e Youtopia, mentre tra le fiction che l’hanno vista partecipe si citano Non uccidere, Romanzo famigliare e Don Matteo (dodicesima e tredicesima stagione).

