Neymar, tentativo di rapina della figlia: tanta paura per il calciatore brasiliano. Non solo per lui ma anche per tutta la sua famiglia visto che ad essere stati coinvolti sono stati anche i genitori della compagna.

Neymar, tentativo di rapina della figlia di un mese

Tanta paura per il calciatore brasiliano Neymar: alcuni banditi hanno cercato di rapire la sua bambina Mavie di solo un mese, nata dalla relazione con la compagna Bruna Biancardi. Addirittura le testate brasiliane hanno riferito che i genitori di Bruna Biancardi sono stati legati e imbavagliati e che gli aggressori sono fuggiti con borse, orologi e gioielli di lusso. La casa si trova in un condominio recintato a Cotia, nella periferia di San Paolo, e, secondo le prime informazioni, uno degli arrestati sarebbe un vicino delle vittime. Gli altri due sono ancora ricercati.

La notizia è stata data sui social anche dallo stesso calciatore brasiliano. “Prima di tutto l’aggressione che hanno subito i genitori di Bru, ma grazie a Dio stanno tutti bene! In secondo luogo, la morte di un’amica. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia, che Dio accolga Luana a braccia aperte”. Sui social, anche la compagna Biancardi ha rassicurato i follower che “grazie a Dio è andata tutto bene”.