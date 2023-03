Fedez come sta: abbandona i social ma assicura che Chiara Ferragni non è il motivo

Fedez come sta: sta rinunciano a diversi impegni, anche quelli professionali. Il rapper ha voluto anche far sapere che per un periodo starà lontano dai social, sottolineando però che il motivo non è Chiara Ferragni. Sono giorni complicati per il rapper che tiene i tanti fan con il fiato sospeso.

Fedez come sta: abbandona i social

Fedez sta attraversando un periodo particolare, sotto diversi aspetti. Tutto è iniziato dopo Sanremo e le numerose polemiche. Nelle ultime ore, il rapper ha postato una storia su Instagram spiegando che in questo periodo vuole stare “il più lontano possibile dai social”. Il cantante non solo non si è presentato alla conferenza stampa della terza stagione di Lol ma anche non ha risposto alla convocazione del processo di Corinaldo. Il rapper ieri era stato convocato per la seconda volta, la prima era stata per il 24 febbraio scorso insieme a Sfera Ebbasta, come testimone della Procura. Deve riferire su come venivano gestiti gli accordi per esibirsi alla Lanterna Azzurra, visto che lui c’era stato prima dei tragici fatti, il 27 febbraio del 2016.

Chiara Ferragni non è il motivo

Il motivo, ha però precisato il rapper, non è il suo rapporto con sua moglie, anzi. Fedez la ringrazia per il “costante supporto”, allontanando quelle che sono le loro voci di crisi. Già nei giorni scorsi l’influencer aveva postato una foto in cui teneva per mano il rapper, per scacciare via ogni dubbio sulla crisi.

Come sta il rapper?