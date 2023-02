Flora Canto, i suoi 40 anni e il regalo di Enrico Brignano

Tra le coppie del momento compare anche quella formata da Enrico Brignano e Flora Canto che ha da poco compiuto 40 anni. Per l’occasione ha ricevuto una bella festa a sorpresa organizzata da suo marito. L’attrice non è riuscita a non commuoversi e ha festeggiato così un compleanno importante. Nelle ultime ore Flora Canto ha anche rivelato il regalo che le è stato fatto dalla sua dolce metà.

Nonostante i 16 anni di differenza, i due non sembrano avere problemi di nessun tipo. Il regalo di Enrico Brignano a Flora Canto L’attrice di Roma si conferma felice e soddisfatta della propria vita amorosa, grazie alla sua splendida famiglia composta da Enrico Brignano (con cui si è sposata il 30 Luglio 2022) e i suoi due figli: Martina di 6 anni, Niccolò di 1 anno e mezzo. Durante un’intervista a Gente, Flora Canto ha anche dichiarato cosa ha ricevuto dal suo amato per i 40 anni: “Enrico è riuscito a sorprendermi: oltre alla festa, mi ha dato un pacchettino con un gioiello. Ha fatto tutto da solo, senza che io mi accorgessi di nulla. Mi sono commossa”. Oltre alla festa le ha dunque riservato anche un bel pensiero, confermando il grande affiatamento che c’è tra i due. L’attrice ha poi continuato, dimostrandosi orgogliosa di quello che ha: “Tirando le somme mi sono accorta che i traguardi per me importanti li ho raggiunti: sono una moglie innamorata, sono madre di due bimbi sani e meravigliosi, ho un lavoro che amo. Questa sensazione di appagamento mi ha accompagnato col sorriso mentre soffiavo sulla torta piena di candeline. Certo, fossero state venti sarebbe stato meglio, ma va benissimo così”. Da poco tornata dalla luna di miele – a Zanzibar – la coppia è più innamorata che mai e si dimostra sempre più affiatata. I due infatti si completano e si fanno forza l’un l’altro. LEGGI ANCHE: Chi è Enrico Brignano: compagna, ex moglie, figli, film, spettacoli.