Oroscopo Branko Gennaio 2024, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per il mese di Gennaio 2024. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Gennaio 2024. Cosa ci riserva il futuro nel primo mese dell’anno nuovo? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano oltre, per scoprire cosa riserva loro il futuro nelle prime settimane dell’anno nuovo. Con gli occhi puntati alle stelle, cercano indizi sull’influenza degli astri. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Gennaio 2024 secondo l’amato astrologo di RDS Branko. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Si aprono nuovi scenari per i nati nell’Ariete. Una porta chiusa pone fine ad alcuni vecchi progetti, ma non c’è motivo di disperare. È un’occasione per reinventarsi e dare inizio a qualcosa di nuovo. Anche in amore non abbiate paura di provare esperienze nuove. La persona che cercate non è lontana, basta sapere dove cercare.

Toro, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Provocazioni e pizzicotti fanno innervosire non poco i nati nel Toro. Gli astri sembrano averci preso gusto a stuzzicarvi in questo periodo. Anche il passo più semplice sembra richiedere una fatica immane, anche quando avete successo c’è sempre un imprevisto pronto ad innervosirvi. Non fatevi prendere dalla foga, guardate e passate oltre. Ci son prati più verdi all’orizzonte.

Gemelli, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Miglioramenti all’orizzonte per i nati nei Gemelli. Sebbene le ultime settimane si siano rivelate un’altalena di emozioni e batoste, il nuovo anno sembra pronto a portarvi un po’ di sollievo. Avrete molte occasioni di rifarvi e recuperare un po’ di terreno perduto. Tante inoltre le chance di conoscere persone nuove e di espandere i vostri orizzonti.

Cancro, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

La persona giusta è pronta a tendervi la mano, cari nati nel Cancro. Il nuovo anno si apre con un paio di grattacapi di troppo, vi ritroverete spesso con le spalle al muro. Non abbiate paura di cercare il supporto delle persone che vi circondano, potreste trovare empatia nei posti e nelle persone più inaspettate.

Leone, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

La gentilezza apre mille porte ai nati nel Leone. Chiedete e vi sarà dato ma siate pronti a ricambiare. Molti ostacoli di fronte a voi possono essere schivati dimostrando un minimo di comprensione e generosità. Le persone attorno a voi hanno la memoria lunga, potrebbe non volerci molto per trovare il supporto che vi serve in un periodo difficile.

Vergine, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Sguardo verso il passato per i nati nella Vergine. Ricordi dolci e rimpianti amari continuano a trattenervi, impedendovi di fare grossi progressi. Non ha senso continuare a fustigarsi per ciò che non si può più cambiare o controllare. Prendete atto del vostro presente e agite di conseguenza per costruirvi un futuro più roseo.

Bilancia, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Basta fantasticare, cari nati nella Bilancia. È arrivato il momento di abbassare un po’ il tiro e smetterla di lasciarsi andare a voli pindarici. La realtà è ben diversa da come la immaginate, prima ve ne rendete conto e meglio è. Affrontate le prossime sfide con umiltà e praticità, senza fare il passo più lungo della gamba.

Scorpione, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Un sorriso appare sul viso dei nati nello Scorpione. Dopo una chiusura deludente del 2023, questo gennaio riporta un po’ di allegria ed ottimismo nella vostra vita. Preparatevi a rispolverare parti di voi stessi che credevate ormai perse da tempo. Si apre un periodo di rinnovamento e, allo stesso tempo, di riscoperta di quel che vi rende vivi.

Sagittario, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Altro giro, altra corsa per i nati nel Sagittario. Tenere il broncio non vi aiuterà a superare gli scogli di fronte a voi. Per quanto vi infastidisca non potete proseguire da soli nel vostro percorso, avete bisogno di tutto il supporto possibile. Dare una seconda occasione è segno di maturità, non debolezza. Basta tenere gli occhi aperti, questa volta, per evitare brutte sorprese.

Capricorno, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Un po’ di relax è quel che ci vuole per i nati nel Capricorno. Avete bisogno di un po’ di tempo per voi, lontani da stress ed incombenze. Vi servirà sia per riavvicinarvi ai vostri cari che per valutare al meglio il vostro prossimo passo. Sta a voi capire se è il caso di proseguire sulla stessa strada, o se trovarne un’altra che vi apra prospettive migliori.

Acquario, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

Ci vuole poco per fare innervosire i nati nell’Acquario. Una tempesta di piccoli contrattempi vi segue costantemente, sgretolando il vostro umore. Cercate di contenere la vostra furia, di direzionarla ben lontano da chi di fatto non c’entra nulla. Anche in amore state attenti a tentazioni ed emozioni forti, rischiate di fare qualcosa di cui vi pentireste.

Pesci, le previsioni di Branko per Gennaio 2024

È il momento di dire basta, cari nati nei Pesci. Le chiacchiere e i pettegolezzi vi irritano, è l’ora di mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Pretendete chiarezza e sincerità anche da chi vi circonda, non si può andare avanti trascinandosi così tanti dubbi. Sul lavoro cercate di essere diretti con le vostre pretese e aspettative future, non è il caso di fare sotterfugi.