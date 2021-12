Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo 2022 di Paolo Fox per l’anno nuovo e per i nati sotto il segno del Capricorno. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno

Chi è nato tra il 22 dicembre e il 20 gennaio è nato sotto il segno del Capricorno che sarà un anno ricco di sfide sentimentali. L’annata, secondo l’astrologo, vedrà importanti sfide sentimentali alle porte che dovranno essere risolte con tanta cautela e pazienza.

Oroscopo Capricorno 2022: lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Capricorno su questo fronte ci saranno sorprese e grandi soddisfazioni. Le stelle, infatti, lasceranno su questo segno un’influenza positiva che rimarrà per tutto l’anno. Chi ha chiuso contratti e collaborazioni può contare su nuovi eventi e non è escluso che potrebbero affidarti un nuovo incarico di lavoro remunerativo. Se avete in mente, invece, di fare un investimento importante il periodo autunnale potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se questo avviene dopo la conclusione di qualche affare considerevole.

Oroscopo Capricorno 2022: amore

Chi è del Capricorno vedrà un risveglio della propria passione amorosa. Il motivo? La presenza favorevole di Venere. Chi vive una vita di coppia, però, dovrà approfittare per risolvere quelle problematiche con il partner che fino ad ora ha lasciato in sospeso così da trovare l’ottima quadratura del cerchio. È l’occasione giusta per esprimere al tuo partner i tuoi sentimenti e la chiave di volta è non nascondere nulla. Con pazienza e costanza la soluzione è garantita. L’obiettivo è anche trovare un nuovo modo per riuscire ad esprimere le tue emozioni che da tempo tieni dentro di te. Fare sacrifici da entrambe le parti, anche all’interno di un rapporto di coppia, è sicuramente faticoso ma può portare a raggiungere una serenità generale.