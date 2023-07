Chi è Arianna Errigo, schermitrice e mamma in pedana: carriera, figli, vittorie

Arianna Errigo è una schermitrice italiana, specialista del fioretto e della sciabola. Campionessa del mondo nel 2013 e nel 2014, ha vinto la Coppa del Mondo di specialità nel 2009, 2012, 2013, 2014 e 2016. È una delle pochissime atlete ad aver avuto risultati in più di un’arma.

In occasione dei mondiali di scherma di Milano del 2023, cerca un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Chi è Arianna Errigo

Giochi olimpici

Per quanto riguarda il suo palmares olimpico, Arianna Errigo ha vinto a Londra 2012 la medaglia d’argento nel fioretto individuale. Sempre a Londra, ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Londra 2012 nel fioretto a squadre e la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020 nel fioretto a squadre.

Arianna e i figli: una mamma in pedana a Milano 2023

Arianna Errigo è una mamma che torna in pedana, ai mondiali di scherma a Milano, 366 giorni dopo l’ultima gara, l’oro a squadre al mondiale del Cairo del 22 luglio 2022. A meno di 5 mesi dal parto dei due gemelli, allattati al seno per i primi tre mesi, Arianna torna in pedana per cercare di strappare un pass per Parigi 2024.

