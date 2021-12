Oroscopo Branko 2022 Acquario: le previsioni

L’astrologo Branko nel 2022 ha diffuso le previsioni per il segno dell’Acquario (21 gennaio – 19 febbraio). Ecco l’oroscopo Branko 2022 Acquario e tutti i pronostici per i segni zodiacali.

Oroscopo Branko 2022 Acquario

Il 2022 potrebbe essere un anno piuttosto fortunato per voi nati sotto il segno dell’Acquario. In passato avete avuto alcune grane ed è arrivato il momento giusto per metterle in ordine.

Oroscopo Acquario 2022: lavoro

Sul lavoro evita di fare scelte avventate che potrebbero essere fonte di delusione. Evita di fare prestiti a chi non conosci. Sembra che tu riesca poco a concentrarsi sul presente, ma è importante. Alcuni cercheranno di essere al tuo fianco solo per interesse: allontanali. Molti traguardi sarete in grado di raggiungerli e conquistarli anche grazie alle persone che amate ma entro la fine dell’anno potrete raggiungere grandissime soddisfazioni.

Oroscopo Acquario 2022: amore

Cerca di non scontrarti così tanto con coloro che sono presenti nella tua vita. Saranno la chiave per tenerti a galla durante quest’anno. Se siete soli non abbiate timore di innamorarvi ma state attenti ai tradimenti. Non vi aiuterà tenere il piede in due scarpe ma nel 2022 il vostro desiderio di libertà e indipendenza vi accompagnerà. La calma è la chiave per rendere tutto migliore.