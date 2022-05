Marco Marzocca, chi è l’attore comico: Zelig, vita privata, dove vive, moglie

Chi è Marco Marzocca, attore comico diventato famoso per i suoi esilaranti personaggi. Dopo il successo televisivo ottenuto con Distretto di Polizia, il comico si è guadagnato un posto nel cuore degli italiani con le sue esibizioni a Zelig. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata. Chi è sua moglie? Dove vive oggi?

Chi è Marco Marzocca, noto attore comico: vita, carriera, Zelig, personaggi

Nato a Roma il 14 settembre 1962, Marco Marzocca ha 59 anni ed è un noto attore comico italiano. Da giovane si laurea in Farmacia all’Università La Sapienza di Roma ed esercita la professione di farmacista per qualche anno. Nel 1994, fa il suo esordio come comico accanto a Corrado Guzzanti, nello show satirico di Rai 3 Tunnel. Inizia così una collaborazione fruttuosa con lo storico comico romano, con il quale recita in diversi spettacoli teatrali e in altri programmi satirici, come L’ottavo nano e Il caso Scafroglia.

Negli anni duemila trova il successo e la fama grazie al suo ruolo nella fiction poliziesca Distretto di Polizia. Marzocca è la vena comica della serie nel ruolo del simpatico agente Ugo Lombardi. Dal 2006 al 2013 conquista il pubblico di Zelig interpretando il personaggio di Ariel, domestico filippino che riempie di grattacapi il conduttore Claudio Bisio. Nel corso della sua carriera da comico crea moltissimi personaggi esilaranti, tra cui il Notaio, Mamma Orsa, l’ex pugile Cassiodoro e il bambolotto Sturby.

Vita privata: moglie, dove vive

Marco Marzocca è sposato da oltre vent’anni con Liliana Bula Ferrer, donna colombiana conosciuta dal comico via chat. Un inizio curioso per la loro storia, in un periodo storico in cui era ancora raro conoscere qualcuno via internet: “Abbiamo cominciato a chattare grazie a un antenato di Skype. Le ho mandato una fotografia con un bonsai, poi abbiamo iniziato a sentirci per telefono”. Marzocca ha poi riproposto la sua storia con Liliana agli sceneggiatori di Distretto di Polizia, facendo vivere al suo personaggio una vicenda molto simile.

“La nostra è una grande storia d’amore.” -ha raccontato Marzocca ai microfoni di Radio 2– “Sono stato molto fortunato perché ci vuole un pizzico di fortuna in queste cose. Bisogna in tanti anni di vita assieme capirsi, e affrontare assieme i difetti di uno e dell’altro. Nessuno è perfetto e poi bisogna lasciarsi un po’ andare. Mia moglie mi ha insegnato a non farmi prendere dall’ansia e quanto è importante il dialogo interiore perché le parole che usi con te stesso sono quelle che rispecchiano quello che sei fuori. Un’altra cosa che mi ha insegnato la mia signora è il dialogo con i bambini”.

Dopo il matrimonio nel 2000, la coppia ha avuto tre figli: Michele, Matteo e Massimo. Marco e Liliana vivono oggi tra l’Italia e l’America, una scelta fatta anche per il bene dei figli: “Dall’Italia ci siamo trasferiti negli USA, che sono un altro mondo, una cultura diversa, prendono la vita in modo differente. Abbiamo deciso di dare ai nostri figli questo bagaglio culturale, l’apertura culturale verso qualsiasi tipo di cultura e qualsiasi tradizione perché siamo convinti che serva ad aprire la mente, ad affrontare meglio la vita. Più si sa, più potere si ha nella vita”.