La vita in diretta non va in onda: cosa è successo?

Una brutta sorpresa per il pubblico a casa. La vita in diretta, storico talk show pomeridiano della Rai condotto da Alberto Matano, è stato cancellato dalla programmazione di oggi, 29 Dicembre, e non andrà in onda.

Cosa è successo? La spiegazione è molto semplice: oggi si svolge lo sciopero dei giornalisti Rai, proclamato dal sindacato USIGRai per protestare contro i tagli all’informazione. L’adesione allo sciopero di molti cronisti ha costretto le reti Rai a porre alcune modifiche del palinsesto, tra cui la sospensione temporanea di La vita in diretta. Al suo posto è in programma la messa in onda di una replica del talent di Carlo Conti Tale e Quale Show – Il torneo, in un montaggio contenente il meglio della trasmissione.

Le brutte notizie per gli spettatori più accaniti de La vita in diretta non finiscono qui. Con ogni probabilità, infatti, per rivedere il rotocalco pomeridiano si dovrà aspettare l’anno nuovo. La trasmissione di Alberto Matano dovrebbe infatti tornare in onda solo il 3 Gennaio 2022, dopo il ponte di Capodanno. Salvo Sottile, giornalista e autore ospite di Matano il 28 Dicembre, si è fatto sfuggire un commento che confermerebbe questa ipotesi: “Grazie per avermi invitato nell’ultima puntata dell’anno”.

Le modifiche al palinsesto di oggi

Il talk show di Alberto Matano è solo una delle grandi assenze dal palinsesto di oggi. Anche Unomattina non è andato in onda al suo consueto orario. La cancellazione del rotocalco mattutino ha portato alla trasmissione anticipata di Storie Italiane, che è andato un onda un’ora prima del solito, alle 9. Assente dalla programmazione anche Oggi è un altro giorno, il talk show di Serena Bortone, sostituito dal film Aladdin, remake live action del 2019 dell’omonimo classico Disney.