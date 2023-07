Oriele, l’addio è per sempre? Oriana e Daniele si sono lasciati, ancora una volta.

E i fan degli Oriele si scagliano in particolare contro Micol Incorvaia e le altre due amiche di Oriana, Giaele De Donà e Nicole Murgia.

Il motivo? Le amiche di Oriana, al posto che cercare un punto di incontro con Daniele Dal Moro, avrebbero contribuito ad una nuova crisi della coppia.

Oriele, l’addio è per sempre? I gieffini si sono lasciati (di nuovo)

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, questa volta (forse) per sempre. La coppia, infatti, ha abituato i fan ad un ritorno di fiamma, ma questa volta la crisi sembra essere più seria del solito. La lite che avrebbe fatto traboccare il vaso è avvenuta in Sardegna, quando Oriana – che si trovava lì assieme a Daniele e alle amiche per ragioni anche di lavoro – ha avuto una litigata con Dal Moro nel corso di una serata.

Addio degli Oriele, cosa è successo

In un locale in Sardegna dove i due si trovavano per una serata, infatti, la discussione tra i due sarebbe sorta dopo che Dal Moro si è avvicinato a parlare per qualche minuto con Soleil Sorge. Una chiacchierata che non sarebbe piaciuta per nulla ad Oriana e avrebbe fatto nascere incomprensioni su incomprensioni. Dal Moro, dopo l’episodio, era convinto – nonostante la rabbia – di poter recuperare, cosa che Oriana pare non essere disposta a fare. Le accuse e le punzecchiature social, tra i due, non sono mancate con Dal Moro che è tornato a criticare le amiche di Oriana per aver agevolato un loro chiarimento.

Il messaggi sui social

“Potete seguirci. Se mi volete bene e mi volete aiutare, vi chiedo di non insistere. So quanto la gente si possa affezionare a una coppia. Ma purtroppo le cose non sono sempre come in un film d’amore, dove tutto sembra che vada male ma allo stesso tempo bene. È la vita reale. Voglio una vita seria. Voglio una famiglia. Forse lo fate con una buona intenzione, questo di mandarmi tanti video della nostra coppia, ma quando le cose non vanno più, basta. Finisce lì. Non succede niente” ha detto l’influencer, sottolineando che è stato lui a lasciarla “accompagnandola alla stazione”.

Dal Moro, dal canto suo, ribadisce che invece è stata Oriana a voler chiudere il tutto con un annuncio social, ma dopo essere venuto a conoscenza di una chat tra Oriana e le sue amiche dove parlavano di lui la situazione sarebbe ulteriormente precipitata.

Tra i due sarà un addio per sempre?