Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro già insieme in hotel dopo il GF Vip 7

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo insieme dopo la finale del GF Vip 7: la notte di passione in hotel. La seconda classificata di questa edizione si è consolata tra le braccia dell’ex tronista, che l’ha aspettata fuori dagli studi Mediaset.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon, che ha trionfato su Oriana Marzoli ottenendo il 53,8% delle preferenze. La showgirl venezuelana è stata una delle protagoniste di questa stagione, ma non è riuscita a scalzare la giovane influencer, da mesi ormai una delle favorite del pubblico a casa. I fan di Oriana, comunque, possono stare tranquilli: la gieffina è riuscita a consolarsi dopo la sconfitta tra le braccia del suo amato Daniele Dal Moro. L’ex tronista, squalificato a pochi passi dalla finale per atteggiamenti violenti, ha fatto una sorpresa ad Oriana, aspettandola in auto fuori dagli studi Mediaset. I due si sono riuniti subito dopo la finale, per grande gioia della showgirl: “Amore, il tuo profumo!”.

La notte in hotel: “Sono le 9 e ancora non siamo andati a dormire”

La coppia ha passato una notte di passione in hotel, per la prima volta lontani dalle telecamere dopo tantissimi mesi nella casa del GF. Oriana Marzoli ha poi pubblicato in mattinata una serie di storie Instagram in cui lei e Daniele appaiono abbracciati a letto: “È incredibile, sono le 9 e un quarto e ancora non siamo andati a dormire. Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati, baciati. Daniele è molto tenero, che carino. Comunque domani vi ringrazierò in un bel modo, mi prenderò il mio tempo, ora mi sto godendo questo momento. Daniele non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare”.