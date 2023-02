Chi sono le figlie di Mino Reitano, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dello storico cantautore italiano, scomparso per tumore nel 2009: “Papà era parte della famiglia di tutti”.

Chi sono le figlie di Mino Reitano, tutto su Giuseppina Elena e Grazia Benedetta

Il ricordo di Mino Reitano, storico cantautore morto nel 2009 per un tumore all’intestino, è ancora vivissimo nei cuori della sua famiglia e di tutti i suoi fan italiani. Oggi sono le donne della sua vita a portare avanti la sua memoria, da sua moglie Patrizia Vernola, alle sue figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta, nate rispettivamente nel 1979 e nel 1979. Molto riservate sulla propria vita privata, sono spesso apparse in televisione per parlare del papà, al quale erano legatissime. “Una persona semplice e di sentimento.” -affermano in un intervista concessa a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno- “È sempre con noi, non siamo mai sole. Non ci ha mai lasciato e ci ha portato in giro per il mondo, è stato un privilegio condividere con lui la vita lavorativa e quella affettiva”.

Giuseppina e Grazia hanno nuovamente omaggiato Mino Reitano nel 2022, ospiti a Italia Sì su Rai 1 e L’ora solare su TV2000: “Era un uomo semplice che ha creduto nella vita, nelle sue possibilità. Non si è mai arreso. Per noi papà è ancora tutto, è un uomo meraviglioso che continua a vivere con tutti noi. Vedere la sua immagine è per certi versi straziante e per certi versi fonte di serenità anche ora che lui non è più qui”. L’affetto dei fan del cantante è ancora fonte di grande commozione per le due donne: “Ci capita spesso di incontrare persone che quando lo ricordano si mettono a piangere prima ancora di raccontare l’aneddoto, perché era uno di noi, era parte della nostra vita. Era parte della famiglia di tutti“.

Vita privata: mamma, nipoti

Si sa molto poco circa la vita privata di Giuseppina Elena e Grazia Benedetta Reitano. Se si escludono le loro apparizioni televisive in ricordo del padre, tendono a tenersi a distanza da gossip e riflettori. Dalle notizie disponibili sul web, è noto che almeno una di loro ha dato alla luce una bambina negli ultimi anni. Senz’altro una gioia per mamma Patrizia, che ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla famiglia e alla nipotina. “I miei pensieri vanno alle mie figlie e alla mia nipotina.” -spiega la signora Reitano in un’intervista- “Vorrei fare per loro ciò che avrebbe voluto fare lui. Sono due ragazze stupende che si sono rimboccate le maniche con un grande spirito di sacrifico. Lavorano e si preoccupano per me”.