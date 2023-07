Parolisi a Chi l’ha Visto? si dichiara innocente. La risposta del fratello di Melania Rea: “Non è recuperabile”

Parolisi a Chi l’ha Visto? ha parlato del suo passato ma anche del suo presente con i diversi permessi premio e gli anni di pena scontati nei tre gradi di giudizio. Al killer dei Melania Rea risponde il fratello Michele Rea.

Parolisi a Chi l’ha Visto? si dichiara innocente

Salvatore Parolisi è stato raggiunto dalla trasmissione di Chi l’ha Visto?. “Mi hanno dato 12 ore di permesso dopo 12 anni”, ha detto. “Se trovassi un lavoro potrei uscire, ma chi me lo dà un lavoro. Quando sentono il mio nome e cognome, scappano, fanno il deserto”, ha detto ancora Parolisi parlando per la prima volta dopo la condanna e spiegando di aver “tradito Melania più volte, ma non l’ho uccisa. E con Ludovica era una solo una scappatella”.

“Qua ci stanno gli ergastolani escono dopo sei anni, io dopo dodici”, sottolinea. E ancora: “Il matrimonio è la realizzazione di un sogno, quello di avere la mia famiglia, godermi i miei figli e di stare bene. E poi? Quale è stata la verità? Se ne andava, non veniva, ogni tanto venivano loro (parlando della famiglia della moglie ndr). Non potevo stare con mia moglie a letto. La mamma si addormentava da noi… Tornavo a casa, la casa era vuota, litigavo al telefono. Io non facevo questo passo. Io non l’avrei mai tradita a Melania. Dopo quando ho avuto quest’altra delusione, eh mettiti nei miei panni”.

La risposta del fratello di Melania Rea: “Non è recuperabile”

Dopo le parole di Parolisi alla trasmissione di Rai 3, è arrivata la risposta di Michele, fratello di Melania Rea. “Le prove per condannarlo sono emerse in tre gradi di giudizio. Le passava come dice lui “500 euro” e questo era l’amore che le dava? Lui non c’era nemmeno quando è nata la figlia”, ha sottolineato l’uomo. “Uno che parla così dopo anni… Parla delle donne come se le sfruttasse. Una persona del genere non è recuperabile. Lui esce in permesso premio, ma la vita di una mamma, quanto vale?”.