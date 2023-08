Serie One Piece su Netflix: quando, a che ora esce, quante puntate

La tanto attesa serie One Piece su Netflix sta per arrivare ed è una delle più attese dell’anno. Il manga di Eiichiro Oda, partito 25 anni fa, è ancora oggi in produzione ed è il manga più venduto al mondo. Ma l’attesa per la serie Netflix sta per finire.

Serie One Piece su Netflix in arrivo

I fan di “One Piece” sono in fibrillazione e non vedono l’ora di vedere la nuova serie su Netflix. Annunciata da diversi anni, Netflix si appresta a lanciare sul mercato la serie televisiva in live action

Un manga da record

One Piece è un manga che può sicuramente dirsi dei record. Iniziato da Oda nel 1997 è il manga più venduto di sempre, con oltre 500 milioni di copie. In particolare la produzione del fumetto giapponese, anche per quanto riguarda il manga, non è ancora terminata.

Serie One Piece Netflix, quanti episodi sono

La prima stagione della è composta da un totale di otto episodi.