Oggi è un altro giorno 14 giugno, perché non va in onda?

Oggi è un altro giorno, perché lo show di Serena Bortone non va in onda il 14 giugno 2023? Fuori dal palinsesto il salotto televisivo della nota giornalista, escluso per cause di forza maggiore. Cosa verrà trasmesso al suo posto?

Niente Oggi è un altro giorno il 14 giugno 2023, perché non va in onda?

Non c’è spazio nel palinsesto di oggi, 14 giugno 2023, per Oggi è un altro giorno. L’amato show del primo pomeriggio di Serena Bortone non andrà in onda alle 14 come al solito. Il day-time di Rai Uno, infatti, ha dovuto fare spazio all’edizione speciale del TG1 per i funerali di Silvio Berlusconi. La cerimonia avrà luogo alle ore 15, al Duomo di Milano, proprio nella fascia oraria normalmente dedicata al salotto televisivo della giornalista. Dopo la diretta delle esequie l’edizione straordinaria del telegiornale continuerà fino alle ore 17. Sono previsti cambiamenti anche per la prima serata. Al posto del film Un amore in fondo al mare Rai Uno manderà in onda uno speciale di Porta a Porta presentato come sempre da Bruno Vespa, con il titolo L’addio a Berlusconi.

Quando torna in tv lo show di Serena Bortone?

Oggi è un altro giorno dovrebbe tornare al suo solito orario già a partire dal 15 giugno 2023. Ci aspettano ancora due settimane dello show di Serena Bortone, prima della chiusura definitiva del programma prevista a fine giugno. Nonostante le voci che vedono la giornalista lontana dalla Rai nella prossima stagione televisiva, alcune recenti indiscrezioni la vedono ancora al lavoro nella tv pubblica, stavolta con un programma in prima serata su Rai 3.