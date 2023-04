Non litighiamo più, l’ultimo singolo di Rocco Hunt: testo e video

Il 2023 sembra essere un ottimo anno per il panorama musicale italiano, analizzando le varie canzoni pubblicate. Negli ultimi giorni si conta anche il nuovo singolo di Rocco Hunt, dal titolo Non litighiamo più.

In poche ore sono state superate le 179.000 visualizzazioni.

Non litighiamo più, il testo dell’ultimo singolo di Rocco Hunt

Dopo le recenti uscite di Lazza con Zonda e di Levante con Leggera, è il turno di Rocco Hunt, nome d’arte di Rocco Pagliarulo. Il 28enne di Salerno torna così a raccontarsi attraverso la musica con il suo ultimo singolo dal titolo Non litighiamo più.

La canzone parla di un amore solido e forte che, dopo ogni caduta, riesce a rialzarsi e a dimostrarsi ancora più potente. La chiave di lettura può essere anche più ampia e toccare anche delle tematiche di natura sociale.

Di seguito il testo del brano:

Lo vedi il mondo come è piccolo

Ci si può perdere in un vicolo

Tutto torna tranne l’accendino

Se mi guardi con quegli occhi perdo a tavolino

Tu non ti accorgi quanto bene che mi fai

Ho cancellato il nome di quell’altro con lo spray

Stasera berrei nei posti più strani

Finché non compari sopra il mio display

Chissà dove sei

Io ci sarò se tu vorrai

Questa volta e fino all’infinito

Ora che abbiamo chiarito

Vorrei non litigare mai

Buonanotte, un bacio amore mio

Non si è mai pronti a un addio

Le tue parole sono missili, missili

Me ne arrivano tantissimi, fortissimi

Non litighiamo più

Buonanotte, un bacio amore mio

Lo cancello o lo invio

Non si fa pace con i missili, missili

o a memoria ogni tua forma

Ti cerco nella folla

A cavalcare l’onda c’è il rischio che ti prenda e ti travolga

Allora lasciami perdere che mi sono distratto

Quante figure che ho fatto, te le ricordi?

Le notti che guidavi tu, che spavento quelle luci blu

L’ambulanza o la polizia

Io nell’ansia la butto via

Io non sono mai stato abbastanza

Con te che facevi la pazza

Mi hai pure spaccato il display

Chissà dove sei

Io ci sarò se tu vorrai

Questa volta e fino all’infinito

Ora che abbiamo chiarito

Vorrei non litigare mai

Buonanotte, un bacio amore mio

Non si è mai pronti a un addio

Le tue parole sono missili, missili

Me ne arrivano tantissimi

Non litighiamo più

Buonanotte, un bacio amore mio

Lo cancello o lo invio

Non si fa pace con i missili, missili

Me ne arrivano tantissimi, fortissimi

Non litighiamo più

Buonanotte, un bacio amore mio

Non si è mai pronti a un addio

Ci ho già pensato più di mille volte, più di mille volte

Ad aggiustare quel disastro tra noi

Per ritornare insieme mille volte, più di mille volte

Mi puoi dire tutto quello che vuoi

Le tue parole sono missili, missili

Me ne arrivano tantissimi, fortissimi

Non litighiamo più

Buonanotte, un bacio amore mio

Lo cancello o lo invio

Non si fa pace con i missili, missili

Me ne arrivano tantissimi, fortissimi

Non litighiamo più

Buonanotte, un bacio amore mio

Lo cancello o lo invio

Non si fa pace con i missili

Il video della canzone