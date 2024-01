Elisa Wong, chi è Lin Wang in Doc – Nelle tue mani: vita privata, carriera, film, serie

Chi è Elisa Wong, attrice volto di Lin Wang in Doc – Nelle tue mani 3. Scopriamo qualche informazione in più sull’attrice di origini cinesi, già tra i protagonisti in Zero e Love Club: “Questa serie tocca le emozioni delle persone”.

Chi è Elisa Wong, volto di Lin Wang in Doc – Nelle tue mani 3: vita privata, carriera

Nata a Pechino il 12 dicembre 1996, Elisa Wong ha 27 anni ed è un’attrice di origini cinesi, tra i protagonisti della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, amata serie tv con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli. La giovane attrice interpreta uno dei nuovi personaggi della fiction targata Rai, la specializzanda Lin Wang. Cresciuta a Roma dall’età di cinque anni, prima di lanciarsi nella recitazione ha ottenuto una laurea in Economia e Management. Ottiene il suo primo ruolo nel 2017 nel film drammatico Una famiglia. Inizia a farsi conoscere nel 2021, recitando nel ruolo di Robbi nella serie Netflix Zero. Negli anni successivi comincia quindi a trovare molto spazio nel mondo della televisione e della serialità: ha recitato in POV – I primi anni, Love Club, The Net – Gioco di squadra e Il clandestino. Intervistata da Cinecittà News, Elisa Wong si è detta entusiasta di poter recitare in una serie amata dal pubblico come Doc: “Credo che il suo successo sia dovuto al fatto che sa toccare le emozioni delle persone. Oltre a raccontare le vicende dei protagonisti, ogni puntata affronta storie diverse nelle quali il pubblico si può rivedere”.

Vita privata e social network

Ad oggi le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Elisa Wong sono ancora limitatissime. Non vi sono indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 3mila utenti ma focalizzato soprattutto sulla sua carriera attoriale.