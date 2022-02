Trasporti, sciopero 25 febbraio 2022: le corse garantite

Sciopero 25 febbraio 2022: nel settore dei trasporti si prospetta una giornata nera e sono previsti diversi disagi anche nelle principali città italiane. Ecco i motivi dello sciopero e le fasce garantite.

Trasporti, sciopero 25 febbraio 2022

Venerdì 25 febbraio è stato indetto uno sciopero nazionale per i trasporti pubblici per almeno 24 ore. A proclamare la protesta sono state Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Le società di trasporto locale Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Fna e Faisa – Cisal hanno indetto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Le organizzazioni sindacali S.l.m. Fast Confsal e Confail Faisa hanno indetto ad uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8,30 alle 12,30.

Sciopero 25 febbraio 2022, corse garantite a Milano, Torino, Roma, Napoli

Nonostante un’intera giornata di sciopero e di disagi, saranno garantite le cosiddette fasce orarie essenziali. Ecco quali nelle principali città italiane:

Corse garantite a Milano

Per quanto riguarda Milano, Atm ha annunciato che i servizi interessati dallo sciopero – metro, bus, tram – potrà interessare le linee Atm nelle fasce orarie dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 a fine servizio. La possibile garanzia dei trasporti dipenderà dall’adesione dei dipendenti ma, si legge sul sito Atm, “visto il numero di sindacati coinvolti non è difficile immaginare che il personale Atm potrebbe aderire in percentuali elevate”.

Corse garantite a Torino

A Torino, il servizio extraurbano e ferroviario garantirà le corse da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa. Il servizio ferroviario garantirà il trasporto dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gtt ha assicurato che le corse in partenza arriveranno a destinazione entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Corse garantite a Rona

A Roma lo sciopero di venerdì 25 febbraio è in programma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio e interesserà la rete Atac. Nel corso dello sciopero sarà possibile avere aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it. Saranno regolarmente in servizio le linee bus S13 e S15.

Verrà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 febbraio è garantito il servizio delle linee bus notturne

Corse garantite a Napoli

A Napoli saranno garantiti tram, bus e filobus dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime corse dei mezzi saranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.