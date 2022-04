Nicola Peltz, tutto sull’abito da sposa: cosa indosserà al matrimonio?

L’abito da sposa di Nicola Peltz, cosa indosserà al suo matrimonio con Brooklyn Beckham? L’attrice ed ereditiera è pronta a convolare a nozze con il figlio dell’ex storico centrocampista dello United. Come si vestirà per l’occasione?

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, un matrimonio da favola

La newyorkese Nicola Anne Peltz ha 27 anni ed è un’attrice e modella, figlia del ricchissimo uomo d’affari americano Nelson Peltz. Brooklyn Beckham ne ha 23, ed è figlio del celebre ex calciatore David Beckham e della stilista ed ex Spice Girl Victoria Beckham.

Il loro amore e il loro matrimonio ormai prossimo, in preparazione per il 9 aprile, hanno infiammato i social negli ultimi mesi.

La storia d’amore tra i due giovani e ricchi innamorati è al centro della cronaca rosa da diversi anni. Brooklyn e Nicola si sono conosciuti nel 2019, ad una grande festa organizzata da Leonardo Di Caprio. Si frequentano per un anno, passando insieme molti mesi di lockdown a New York, prima di ufficializzare la loro relazione sui social nel 2020.

Nove mesi dopo il post, arriva la proposta di matrimonio di Brooklyn.

L’abito da sposa di Nicola Peltz: cosa indosserà al matrimonio con Brooklyn?

C’è molta curiosità riguardo gli abiti scelti dai due sposi per andare all’altare, soprattutto per quanto riguarda Nicola Peltz. Purtroppo, la coppia per il momento non ha svelato quasi nulla e sembra intenzionata a mantenere un alone di mistero. Secondo alcune indiscrezioni, Nicola Peltz indosserà un capo firmato di Valentino.

La giovane ereditiera ha infatti incontrato a Roma Pierpaolo Piccioli, direttore creativo del colosso della moda italiano. Nessuna foto o informazione sull’aspetto del vestito è ancora disponibile. Per quanto riguarda la famiglia dello sposo, non si sa nulla sugli abiti scelti da Brooklyn e da sua madre Victoria. David Beckham, d’altro canto, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in cui è immortalato mentre sceglie il completo per le nozze del figlio.