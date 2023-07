Come sta oggi Jovanotti, fatto l’intervento: “Siete il mio antidolorifico”

Come sta oggi Jovanotti? Respiro di sollievo per i fan, l'intervento è riuscito: "Grazie per il vostro affetto, siete il mio antidolorifico".

Come sta oggi Jovanotti dopo l’incidente in bici, superato l’intervento: “Siete il mio antidolorifico”. Il cantante continua ad aggiornare il suo pubblico sul suo stato di salute con i suoi video sui social.

Come sta oggi Jovanotti, intervento per il cantante dopo l’incidente

Continua la convalescenza di Jovanotti dopo l’incidente in bici a Santo Domingo. Il cantante ha rassicurato il suo pubblico con una storia su Instagram in cui ha confermato di essersi sottoposto ad un intervento. Tutto liscio al tavolo operatorio: “L’intervento è andato bene: ora ho dolore fortissimo ma passerà. Grazie davvero a tutti, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico“. Per il momento Jovanotti è ancora in ospedale, lo aspetta ancora un periodo di recupero. Il suo obiettivo, tuttavia, è di tornare in piedi il prima possibile: “Un po’di riposo sì, ma poi si torna subito in movimento: prima si ricomincia e prima si guarisce”.

Cosa è successo al cantante, la caduta in bici a Santo Domingo

Jovanotti si sta ancora riprendendo dalle ferite riportate dopo una caduta la scorsa domenica, avvenuta durante un giro di bicicletta durante le sue vacanze nella Repubblica Dominicana. Il cantante lo aveva segnalato al suo pubblico con una serie di video su TikTok: “Temo di essermi rotto qualcosa. Ho fatto un gran volo in bici. Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande”. In seguito ha confermato di essersi rotto la clavicola e fratturato il femore in tre punti. Tantissimi i messaggi di supporto e auguri dei fan, che sperano di rivedere presto il cantante attivo e scattante come prima. Tra questi c’è anche Luciano Meoni, sindaco di Cortona: “Sono dispiaciuto per l’accaduto ma sono convinto che il tuo carattere e la tua tenacia saranno determinanti per tornare al massimo in tempi celeri. Un caloroso abbraccio da parte mia e di tutti i cortonesi”.