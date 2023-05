Calabria, allerta meteo e peste suina: doppio allarme lanciato dalla Regione

Calabria, due allarmi lanciati nella giornata di sabato 20 maggio sia per allerta meteo sia per peste suina.

Calabria, un doppio allarme è stato lanciato nella giornata di sabato 20 maggio. Da una parte il maltempo che si abbatte in molte zone della Regione e poi è stato annunciato il rischio alto di peste suina con una zona rossa istituita.

Calabria, allerta meteo per sabato 20 maggio

Sabato 20 maggio il maltempo colpisce anche la Regione Calabria. Infatti, la Protezione civile che ha previsto l’allerta arancione nella parte meridionale della regione e sul versante ionico, scuole chiuse in diversi comuni piccoli e grandi della Calabria. Il Centro funzionale multirischi dell’Arpacal ha diramato per il 20 maggio 2023, un messaggio di “allertamento unificato che prevede allerta arancione sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro meridionale (Cala 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e allerta gialla su Calabria tirrenica settentrionale (Cala 1 e 2). Sono previsti temporali anche di forte intensità, con frequente attività elettrica, nonché criticità meteo marino-costiera con venti forti e mareggiate lungo le coste”. Visto l’allarme per il maltempo sono state chiuse le scuole in molti Comuni del Vibonese (Maria Novella Imeneo), a Crotone, a Reggio, a Trebisacce.

Peste suina: lanciato l’allarme

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha emanato un’ordinanza per limitare la diffusione della cosiddetta peste suina. Con l’ordinanza viene istituita una zona rossa che comprende i territori di 26 comuni del Reggino: San Procopio, Fiumara, San Roberto, Laganadi, Palmi, Bagnara Calabra, Delianuova, Sinopoli, Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Seminara, Melicucco, Casoleto, Calanna, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Montebello Jonico, Condofuri, Bagaladi, Cardeto, Melito di Porto Salvo, Motta San Giovanni, San Lorenzo e Roghudi. Inoltre, la Protezione Civile regionale fa sapere che “presso il settore Sanità Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari è stato attivato il Punto di Contatto regionale relativamente all’emergenza PSA (Peste Suina Africana). Al Punto di Contatto, raggiungibile al numero 335.7942446 ed attivo h24, potranno essere effettuate segnalazioni nonché ricevere informazioni in merito all’andamento dell’emergenza PSA in atto”.