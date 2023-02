Nico Di Palo, chi è l’ex chitarrista dei New Trolls: incidente, malattia, moglie, figli

Chi è Nico Di Palo, storico chitarrista del gruppo rock New Trolls. Celebre musicista italiano, è passato dalla chitarra alle tastiere dopo un grave incidente nel 1998. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Nico Di Palo, vita privata e carriera dell’ex chitarrista dei New Trolls

Nato a Genova il 4 dicembre 1947, Nico Di Palo, all’anagrafe Domenico, ha 75 anni ed è un famoso chitarrista e tastierista italiano. Al fianco di Vittorio De Scalzi, scomparso a luglio del 2022, ha fondato il gruppo rock progressive New Trolls, celebre tra gli anni Settanta e Ottanta. Partecipano a ben sette edizioni del Festival di Sanremo, aggiudicandosi il Premio della Critica nel 1985 con Faccia di Cane. Nel corso della loro carriera si tolgono soddisfazioni anche in ambito internazionale, aprendo i concerti di artisti del calibro di Stevie Wonder e dei Rolling Stones.

All’apice della sua carriera Di Palo era considerato uno dei dieci migliori chitarristi europei secondo la rivista britannica Melody Maker. Un grave incidente automobilistico nel 1998 lo costrinse però ad appendere la chitarra al chiodo. Il musicista stava viaggiando in auto da Genova a Roma quando la sua macchina si è scontrata con un carico di granturco caduto da un autocarro nei pressi di Arezzo. Di Palo resta in coma fino al 28 febbraio quando finalmente si risveglia. Il grave trauma cranico, tuttavia, non è senza conseguenze. Il musicista riporta danni alla memoria a breve termine e un’emiparesi sinistra, a causa della quale ha difficoltà nel parlare e per muoversi.

Nonostante l’incidente, poco tempo dopo Di Palo è tornato ad esibirsi con Il Mito New Trolls, formazione derivata dalla band originale, stavolta nel ruolo di secondo tastierista. Nel corso della sua carriera, sia da solista che con varie altre formazioni tra cui gli Ibis, Di Palo pubblica ben 26 album in studio. Nel 2018 pubblica anche un album a due voci con Vittorio De Scalzi, Due di noi.

Vita privata: moglie, figli, malattia

Si sa relativamente poco circa la vita privata e sentimentale di Nico Di Palo. Secondo le informazioni disponibili sul web, il musicista è sposato da diversi anni con una donna di nome Monica. Dal loro amore è nata una figlia, Simona. Non vi sono notizie, al momento, di una particolare malattia che affligga Di Palo, se si escludono le conseguenze dell’incidente.